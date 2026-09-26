Казахстан и Малайзия обсудили расширение сотрудничества в сфере высшего образования и науки

В Астане состоялась встреча министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбек и министра высшего образования Малайзии Замбри Абдул Кадира.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в сфере высшего образования и науки, а также перспективы его дальнейшего расширения. Основное внимание было уделено развитию академической мобильности, укреплению прямых связей между университетами, реализации совместных научных исследований, развитию транснациональных образовательных проектов и вопросам обеспечения качества образования.

Саясат Нурбек рассказал о проводимой работе по интернационализации системы высшего образования Казахстана, отметив, что в стране реализуется ряд проектов по открытию филиалов и совместных образовательных программ с ведущими зарубежными университетами на основе стратегического партнерства. Также были представлены направления по внедрению искусственного интеллекта в образование и научные исследования, трансформации университетов в исследовательские центры и развитию трансфера технологий. В ходе встречи обсуждался потенциал межуниверситетского научного сотрудничества в таких сферах, как энергетика, искусственный интеллект, здравоохранение и биотехнологии, транспорт и логистика, сельское хозяйство.

Министр высшего образования Малайзии Замбри Абдул Кадир выразил заинтересованность в инициативах Казахстана по развитию высшего образования и отметил схожесть приоритетов двух стран в данной сфере. Малайзийская сторона выразила готовность развивать сотрудничество в области транснационального образования, студенческой и исследовательской мобильности, а также по конкретным научным направлениям, представляющим взаимный интерес для двух стран.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам взаимного признания дипломов и квалификаций. Стороны отметили необходимость обеспечения понятных и доступных процедур для студентов и университетов, а также продолжения межведомственного взаимодействия в данном направлении.

Кроме того, делегация Малайзии ознакомилась с новыми инициативами NU в области компьютерных наук и искусственного интеллекта.