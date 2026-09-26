В Астане состоялся первый Казахстанско-Малайзийский университетский форум

В Астане на базе Maqsut Narikbayev University состоялся первый Казахстанско-Малайзийский университетский форум. Мероприятие стало площадкой для укрепления прямых связей между высшими учебными заведениями двух стран, расширения академического и научного сотрудничества, а также обсуждения новых совместных инициатив.

В ходе форума министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил сформированную институциональную основу сотрудничества Казахстана и Малайзии в сфере высшего образования. В настоящее время между более чем 40 казахстанскими и более чем 30 малайзийскими вузами заключено свыше 80 соглашений о сотрудничестве. В этом году более 50 казахстанских студентов приняли участие в программах академической мобильности в университетах Малайзии. Кроме того, специалисты из Малайзии привлекаются к образовательной и научной деятельности в казахстанских вузах.

Министр подчеркнул необходимость ориентировать межуниверситетское сотрудничество не только на заключение меморандумов, но и на достижение конкретных результатов. В числе приоритетных направлений определены реализация совместных научных проектов, развитие образовательных программ, расширение академического обмена студентами и преподавателями, а также сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий, инженерии, инноваций и развития высококвалифицированного человеческого капитала.

В работе форума с казахстанской стороны приняли участие представители Казахского национального университета имени аль-Фараби, Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева, Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации, Казахского национального университета спорта, Южно-Казахстанского университета имени М.Ауэзова, NU, Maqsut Narikbayev University, Astana IT University, SDU University и Алматы менеджмент университет.

Малайзийскую сторону представили Education Malaysia Global Services, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Malaysian Qualifications Agency, Universiti Kuala Lumpur, IMU University, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Malaya – Wales, а также представители других высших учебных заведений и организаций.

В рамках форума состоялась церемония подписания ряда документов, направленных на расширение сотрудничества между организациями высшего образования Казахстана и Малайзии. В частности, документы о сотрудничестве были подписаны между Национальным центром развития высшего образования и Education Malaysia Global Services, а также между Алматы менеджмент университетом и Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS).

В рамках визита делегации Малайзии в Казахстан министр высшего образования Замбри Абдул Кадир прочитал лекцию в Евразийском национальном университете имени Л.Н.Гумилева. В мероприятии приняли участие руководство университета, профессорско-преподавательский состав и студенты. Кроме того, Замбри Абдул Кадиру было присвоено звание почетного профессора университета.

Визит делегации Малайзии продолжился в Казахском национальном университете спорта. В ходе встречи делегация ознакомилась с деятельностью университета, после чего стороны обсудили перспективы дальнейшего развития связей между высшими учебными заведениями двух стран.