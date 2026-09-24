Обсуждены приоритетные направления развития науки на 2027–2029 годы

24 сентября на площадке «Ғылым ордасы», Национальная академия наук при Президенте Республики Казахстан совместно с Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан проведено рабочее совещание по разъяснению новых подходов к формированию приоритетных направлений развития научной и научно-технической деятельности на 2027–2029 годы.

Ключевой темой рабочей совещании стала масштабная практическая работа НАН РК по определению приоритетов развития науки. Главный ученый секретарь НАН РК Токбергенов Исмаил Тасанбиевич в своем докладе подчеркнул, что новые интегрированные векторы сформированы на основе глубокого национального научно-технологического форсайта.

В ходе совещания представлена логика формирования пяти интегрированных приоритетов, охватывающих управление природно-производственными системами, развитие полного технологического маршрута от научного знания до производства, здоровье и качество жизни, устойчивость государства и общества к комплексным угрозам, а также фундаментальные исследования как основу долгосрочной технологической независимости.

Предлагаемые приоритеты сформированы на основе результатов национального научно-технологического форсайта, включавшего 70 экспертных сессий и около 220 научно-технологических задач, анализа стратегических документов, мировых тенденций и научного потенциала страны. Основная цель нового подхода – сосредоточить научные ресурсы на решении долгосрочных национальных задач, сократить дублирование исследований и укрепить связь между наукой, государственным управлением, экономикой и потребностями общества.

Отмечено, что укрупнение приоритетов не означает отказа от отраслевой специализации или объединения финансирования в единый неразделенный бюджет. Конкретные задачи сельского и водного хозяйства, экологии, здравоохранения, промышленности, энергетики, транспорта, цифровизации, национальной безопасности, образования и других сфер будут детализироваться через специализированные научные направления.

Особое внимание уделено порядку формирования специализированных научных направлений (СНН) на основе аналитического обоснования. Такое обоснование должно отражать содержание проблемы, имеющийся научный задел, мировые тенденции, необходимые компетенции и инфраструктуру, ожидаемые результаты, потенциальных пользователей и условия практического применения. При этом статус СНН не означает автоматического финансирования конкретной организации или проекта: конкурсный отбор и независимая научная экспертиза сохраняются.

Особый акцент был сделан на конкретную, точечную работу НАН РК с Комитетом науки и отраслевыми министерствами через механизм СНН. СНН выступает инструментом, который переводит долгосрочную цель в доказательно обоснованную научную задачу. В этой системе НАН РК разрабатывает научно-аналитическую основу, а отраслевые государственные органы подтверждают спрос и условия внедрения разработок.

Рабочее совещание объединило широкий круг стейкхолдеров. В совещании приняли участие руководители и представители отраслевых министерств, АО «НЦГНТЭ», научных организации и члены Национальных научных советов (ННС). Формат открытого диалога позволил детально разобрать все аспекты новой политики.

Участники также обсудили разграничение ответственности между научным сообществом, государственными органами и экспертными структурами. Научные организации обеспечивают обоснованность предлагаемых решений, отраслевые государственные органы подтверждают практическую востребованность и условия применения результатов, а экспертные органы оценивают научное качество и реалистичность поставленных задач.

Главный ученый секретарь и представители НАН РК ответили на все вопросы отраслевых госорганов, членов Национальных научных советов (ННС) и представителей научного сообщества. Было дано исчерпывающее разъяснение, что новая модель не отменяет отраслевую специализацию. Предметная ответственность и профильная экспертиза сохраняются внутри СНН, при этом уровень СНН не заменяет независимую конкурсную экспертизу проектов.

В ходе открытого обсуждения представители государственных органов и научного сообщества представили предложения по содержанию приоритетов, формированию специализированных научных направлений и механизмам реализации научно-технологической политики. Полученные предложения будут учтены при дальнейшей проработке проекта.