В Алматы обсудили трансформацию лидерства и образования в эпоху искусственного интеллекта

В Алматы состоялся международный форум inVision U Forum, посвященный трансформации лидерства в эпоху искусственного интеллекта. Участники обсудили влияние AI на образование и рынок труда, а также новые требования к компетенциям специалистов будущего.

Форум объединил представителей академического сообщества, бизнеса, общественных организаций и студентов. Ключевым вопросом дискуссии стало то, как меняется понятие лидерства в условиях совместной работы человека и искусственного интеллекта и какие знания и навыки необходимы молодому поколению уже сегодня.

В форуме приняли участие вице-министр науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова, министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, основатель inVision U и inDrive Арсен Томский, общественный деятель Маулен Ашимбаев и другие эксперты. Более 400 участников получили возможность послушать выступления спикеров из США, ОАЭ, Нидерландов и Казахстана и обсудить актуальные вопросы развития образования и лидерства.

Выступая с приветственной речью, вице-министр науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова передала участникам форума поздравление от имени министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбек. В своем обращении министр отметил, что искусственный интеллект уже трансформирует содержание профессий и рынок труда. В этих условиях от выпускников все больше требуются технологическая грамотность, предпринимательские навыки и способность создавать новые продукты – компетенции, развитию которых уделяется особое внимание в inVision U.

Форум состоялся в начале нового учебного года в inVision U. В этом году 112 студентов начали обучение по программам бакалавриата и Foundation. Первый набор студентов бакалавриата полностью обучается на грантовой основе.

Запуск программы бакалавриата стал новым этапом развития образовательной инициативы Арсена Томского. Программа сочетает междисциплинарное академическое образование с практическим решением реальных задач и направлена на развитие критического мышления, лидерских навыков и способности принимать решения в условиях неопределенности.

Эти направления стали связующим звеном между образовательной программой и тематикой форума. В то время как студенты начинают обучение, исследователи, преподаватели и представители бизнеса обсуждают, какие знания и навыки будут необходимы следующему поколению лидеров в мире, где искусственный интеллект становится частью повседневной профессиональной деятельности.