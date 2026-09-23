Kozybayev University и Harvest Agro совместно развивают подготовку кадров для агропромышленного комплекса Северо-Казахстанской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал необходимость технологической модернизации агропромышленного комплекса, внедрения цифровых решений и эффективного использования водных ресурсов. В этой связи аграрному сектору требуются квалифицированные специалисты, владеющие компетенциями в области агрономии, инженерии, биотехнологий и цифровых технологий.

Вопросы подготовки кадров по данным направлениям обсудили в ходе встречи представителей ТОО «Харвест Агро Холдинг» в Kozybayev University.

Harvest Agro – международная компания, реализующая проекты в сфере растениеводства и современных агротехнологий. Компания осуществляет деятельность более чем в 35 странах мира и расширяет производственное присутствие в Казахстане.

Сотрудничество Kozybayev University и Harvest Agro будет направлено на подготовку специалистов с учетом актуальных потребностей агропромышленного комплекса. Стороны обсудили организацию производственных практик и стажировок для студентов, проведение совместных научных исследований, а также привлечение представителей бизнеса к формированию тем дипломных и магистерских работ.

«Мы хотим, чтобы реальные задачи аграрных предприятий становились основой для дипломных и магистерских проектов, а к их решению привлекались междисциплинарные команды, объединяющие агрономов, технологов, IT-специалистов и ученых. Такой подход позволит студентам еще в период обучения работать над реальными производственными задачами», – отметил ректор Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева Ербол Исакаев.

В рамках сотрудничества планируется реализация совместных проектов по анализу состава почвы и воды, развитию орошаемого земледелия, цифровому мониторингу и повышению эффективности растениеводства.

«Наша задача – в течение ближайших пяти лет реализовать 60 проектов в 12 регионах Казахстана. Для этого нам необходимы специалисты, владеющие агротехнологиями, инженерными решениями, биоинженерией и искусственным интеллектом. Поэтому мы придаем особое значение развитию кадрового и экспертного потенциала в стране и сотрудничеству с вузами, которые формируют новые компетенции», – сказала HR-директор ТОО «Харвест Агро Холдинг» Жанар Капенова.

Представители компании также ознакомились с лабораториями университета и обсудили возможности реализации совместных научно-прикладных проектов, ориентированных на задачи сельскохозяйственного производства.

Еще одним направлением сотрудничества станет развитие научных связей между Kozybayev University, Harvest Agro и University of Arizona, в том числе Arizona Genomics Institute. Директор института, всемирно известный ученый Род Винг обсудил с коллегами перспективы реализации совместных проектов в области геномики, биотехнологий, растениеводства и искусственного интеллекта.

По итогам встречи между Kozybayev University и ТОО «Харвест Агро Холдинг» подписан меморандум о сотрудничестве.