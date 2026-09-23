В Астане состоялся один из крупнейших AI-хакатонов в мире HackAlem AI

В Астане в рамках AI Month состоялся один из крупнейших AI-хакатонов в мире HackAlem AI с участием глобальных технологических компаний OpenAI и NVIDIA. Хакатон стал официальной попыткой установить мировой рекорд Guinness World Records.

HackAlem AI открыл программу AI Month – серии мероприятий, посвященных искусственному интеллекту, цифровым технологиям, кибербезопасности и развитию технологических компетенций. AI Month проходит в преддверии международного технологического форума AI & Digital Bridge 2026 в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане.

«Для нас HackAlem AI – это возможность соединить талант, передовые технологии и реальные задачи экономики. Участники работали над конкретными индустриальными задачами от ведущих компаний страны, создавая решения для бизнеса и ключевых отраслей. Наша задача – выстроить в Казахстане среду, где талант, технологии и запрос реального сектора соединяются в одном контуре. Важно, чтобы лучшие из них получили возможность пройти путь от идеи и прототипа до пилотирования и внедрения. Именно через такую связку технологических команд и индустрии формируются новые продукты и компании, способные конкурировать на глобальном рынке», – отметил Заместитель Премьер-Министра – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

На открытии HackAlem AI министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил значение инициативы для развития отечественной AI-экосистемы. По его словам, участие студентов со всей страны в проектах такого масштаба создает условия для формирования нового поколения специалистов в сфере искусственного интеллекта.

«Сегодня искусственный интеллект становится одной из ключевых технологий, определяющих конкурентоспособность стран и экономик. Для Казахстана важно не только внедрять готовые решения, но и формировать собственную экосистему разработчиков, исследователей и технологических предпринимателей. Масштаб HackAlem AI показывает высокий интерес молодежи к этой сфере: на хакатон подано 6,5 тыс. заявок, около 5 тыс. из них поступили от студентов 129 университета страны. Сегодня AI-курсы внедрены во всех университетах, а более 50 образовательных программ готовят специалистов в сфере искусственного интеллекта. В этом году начал работу Qazaq AI Research University – первый AI-enabled университет Центральной Азии. Наша задача – чтобы этот подход постепенно охватил все казахстанские вузы, где искусственный интеллект будет использоваться не только в обучении, но и в исследованиях, студенческих сервисах и управлении», – отметил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

В течение пяти часов участники разрабатывали AI-решения по десяти направлениям: энергетика, финансы, управление, телекоммуникации, логистика, креативные индустрии, образование, инновации, коммуникации и торговля. Разработчики, студенты и молодые специалисты работали над решениями для реальных задач бизнеса, государства и ключевых отраслей экономики.

«HackAlem AI стал масштабной площадкой для молодых разработчиков, студентов и AI-энтузиастов со всего мира. В хакатоне приняли участие 2 500 человек из 21 страны, включая студентов из 129 университетов. У каждого участника была возможность работать с технологическими ресурсами таких глобальных лидеров, как OpenAI и NVIDIA. Для нас важно создавать в Казахстане возможности для талантов, давать им доступ к знаниям и передовым технологиям и помогать превращать идеи в реальные продукты. Мы хотим, чтобы молодые разработчики не только получали первый опыт, но и создавали решения, способные выйти на глобальный рынок. Именно такие инициативы формируют новое поколение технологических лидеров Казахстана», – отметил Магжан Мадиев, генеральный директор Astana Hub.

Участники хакатона получили доступ к технологическим и образовательным ресурсам OpenAI, NVIDIA и Arizona State University (США) общей стоимостью до 1,5 млн долларов.

«HackAlem AI – это не просто крупнейший Agentic AI Hackathon, а событие, которое показывает, какого масштаба возможности сегодня может создавать наш регион. Впервые мы официально объявляем, что хакатон проводится как попытка установить мировой рекорд Guinness World Records. В проекте участвуют глобальные технологические партнеры, включая OpenAI, NVIDIA, Palo Alto Networks, Firebird и Arizona State University, и для нас это важный показатель того, что Казахстан и Центральная Евразия все глубже интегрируются в мировую AI-экосистему. Миссия Silkroad Innovation Hub – открывать для талантов, команд и компаний нашего региона доступ к глобальным технологиям, знаниям и партнерствам. HackAlem AI – именно такая возможность: создать что-то значимое здесь, в регионе, но с потенциалом мирового масштаба», – отметил Асет Абдуалиев, основатель и CEO Silkroad Innovation Hub.

Победители лучших AI-решений разделят призовой фонд в размере 200 тыс. долларов, включая 100 тыс. долларов в виде технологических ресурсов и еще 100 тыс. долларов от Astana Hub. Церемония награждения победителей пройдет на сцене международного технологического форума AI & Digital Bridge 2026.

Попытка установить мировой рекорд проводилась с соблюдением требований Guinness World Records. Организаторами и партнерами HackAlem AI выступили Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК, Министерство науки и высшего образования РК, акимат города Астаны, международный инновационный кластер Astana Hub, Silkroad Innovation Hub, Blockchain & AI Technology Center (BAITC), Романовский продукт, AI & Digital Bridge, OpenAI, NVIDIA, Arizona State University, Palo Alto Networks и MSSP.GLOBAL.