Казахский национальный университет спорта и Университет Стерлинга рассматривают новые модели партнерства

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек обсудил с представителями Университета Стерлинга (University of Stirling, Шотландия) перспективы развития международного сотрудничества в сфере спортивного образования и науки. Встреча состоялась в Казахском национальном университете спорта, где зарубежная делегация ознакомилась с современной образовательной, спортивной и научной инфраструктурой университета.

Во встрече приняли участие ректор Казахского национального университета спорта Турсынзада Куангалиева, старший проректор по вопросам интернационализации Университета Стерлинга Невилл Уайли и доцент факультета медицинских наук и спорта Университета Стерлинга д-р Роберт Моррис.

Саясат Нурбек рассказал представителям британского университета о развитии международного сотрудничества в системе высшего образования Казахстана и реализуемых совместных проектах с зарубежными университетами. Министр отметил, что Казахстан открыт к новым форматам партнерства, направленным на привлечение международной академической экспертизы, развитие совместных образовательных программ и научных исследований.

«Сегодня Казахстан создает условия для того, чтобы ведущие зарубежные университеты могли реализовывать здесь современные образовательные и исследовательские проекты. Мы открыты к различным моделям сотрудничества: от совместных программ и научных проектов до более глубокого институционального партнерства. Важно, чтобы такие проекты создавали реальную добавленную ценность для казахстанской системы высшего образования», – отметил Саясат Нурбек.

Особое внимание в ходе встречи было уделено возможному сотрудничеству именно в тех направлениях, где Казахский национальный университет спорта обладает профильной экспертизой и современной инфраструктурой. Среди них – спортивная психология, спортивная медицина и физиология, спортивная результативность, анализ данных, искусственный интеллект в спорте, а также спортивный менеджмент.

Представители Университета Стерлинга подчеркнули, что потенциальное партнерство с университетом спорта должно основываться прежде всего на сильной спортивной экспертизе университета.

«Мы хотим работать с ведущими спортивными университетами мира и видим Казахский национальный университет спорта как сильного потенциального партнера в регионе. Для нас важно понять, как наша экспертиза сможет дополнить то, что уже делает ваш университет», – отметил Невилл Уайли.

В ходе встречи также обсуждались различные модели международного сотрудничества: от совместных образовательных программ и академических обменов до более глубоких форм партнерства. При этом представители Университета Стерлинга подчеркнули важность сохранения высоких академических стандартов, качества образовательных программ и развития научной составляющей.

Отдельно стороны обсудили перспективы подготовки спортсменов по интегрированной модели, объединяющей спортивную подготовку, спортивную науку и академическое образование. Такой подход позволяет формировать не только спортсменов высокого уровня, но и специалистов, способных продолжить профессиональную деятельность после завершения спортивной карьеры: в тренерской работе, спортивном менеджменте, исследованиях и других направлениях.

Отметим, что сегодня Казахский национальный университет спорта формирует современную экосистему спортивного образования и науки, объединяющую подготовку кадров, научные исследования, спортивную медицину, цифровые технологии и практическую подготовку спортсменов. В сентябре 2026 года университет также вошел в глобальную сеть академических олимпийских исследовательских центров Международного олимпийского комитета, став первым университетом Центральной Азии с таким статусом.

По итогам встречи стороны договорились детально проработать наиболее перспективные направления и возможные форматы сотрудничества.