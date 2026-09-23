Обсуждены вопросы сотрудничества в сфере образования

В Министерстве науки и высшего образования РК состоялась встреча министра Саясата Нурбек с Генеральным секретарем Международной организации по русскому языку Натальей Бочаровой.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в сфере образования, повышения качества подготовки педагогических кадров и совершенствования методики преподавания языков. Обсуждены вопросы совершенствования образовательных программ в педагогических вузах, развития методики преподавания русского языка и содержания образования. Отмечена важность изучения международного опыта, экспертного обмена мнениями и внедрения передовых методических подходов.

Кроме того, рассмотрены возможности повышения профессиональной квалификации педагогов, развития методического потенциала и обмена опытом с ведущими педагогическими вузами. В частности, предложено продолжить развитие профессиональных связей с Казахским национальным педагогическим университетом имени Абая и другими профильными высшими учебными заведениями.

Встреча прошла в конструктивном формате. Стороны выразили взаимную заинтересованность в продолжении обмена опытом в образовательной и методической сферах, развитии экспертных контактов и рассмотрении возможностей реализации совместных проектов.