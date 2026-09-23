Министр науки встретился с представителями Всемирного экономического форума

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился с руководителем направления по Европе и Евразии Центра регионов, торговли и геополитики Всемирного экономического форума Дитрихом Джоном и руководителем направления партнерства по Европе и Евразии Марвеном Гарбаа.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития человеческого капитала, внедрения искусственного интеллекта в систему образования, расширения международного академического сотрудничества, трансфера новых технологий и коммерциализации научных разработок. Представители Всемирного экономического форума выразили интерес к экономическому, научному и образовательному потенциалу Казахстана в Центральной Азии и отметили инициативы страны по развитию человеческого капитала и внедрению цифровых технологий. Стороны рассмотрели вопросы подготовки специалистов с учетом меняющихся требований рынка труда и повышения цифровых компетенций граждан.

Министр рассказал о проводимой работе по формированию Казахстана как международного образовательного центра. В частности, были представлены проекты по открытию филиалов ведущих зарубежных университетов, реализации совместных образовательных программ и укреплению научно-исследовательского потенциала отечественных вузов.

Одним из ключевых направлений встречи стало внедрение искусственного интеллекта в систему высшего образования. Саясат Нурбек представил ход реализации программы AI-Sana, направленной на формирование у студентов компетенций в области искусственного интеллекта, развитие технологического предпринимательства и поддержку инновационных проектов.

Кроме того, были представлены совместные инициативы с компаниями OpenAI, Coursera, Google и NVIDIA. Работа по данным направлениям включает обновление образовательных программ, повышение цифровых компетенций профессорско-преподавательского состава, а также расширение доступа студентов и исследователей к современным технологиям и вычислительным ресурсам.

Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в рамках международных инициатив Всемирного экономического форума по развитию человеческого капитала и формированию навыков, востребованных на рынке труда будущего. Отдельное внимание уделено представлению опыта Казахстана по внедрению искусственного интеллекта в систему образования на международных площадках и обмену опытом.

Также рассмотрены перспективы взаимодействия в сфере внедрения новых технологий и коммерциализации научных разработок. В этом контексте стороны обсудили вопросы модернизации деятельности Центра четвертой промышленной революции в Казахстане и формирования механизмов его устойчивого функционирования. Инициатива направлена на привлечение международного опыта, развитие трансфера технологий и укрепление взаимодействия между образованием, наукой и производством.

Представители Всемирного экономического форума выразили заинтересованность в продвижении опыта Казахстана в сфере образования и технологического развития на международном уровне. Кроме того, министра пригласили принять участие в международных мероприятиях Форума, отметив возможности для представления перед мировым экспертным сообществом передовых практик Казахстана.

По итогам встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в сферах развития человеческого капитала, искусственного интеллекта и инновационных технологий. Достигнута договоренность продолжить работу по определению перспективных направлений реализации совместных инициатив.