Казахстан и ICESCO расширяют сотрудничество в сфере научной дипломатии

В Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках Science Summit 2026 состоялся диалог на тему «Science Diplomacy and Global Cooperation». Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов науки, высшего образования, новых технологий и международного научного сотрудничества.

Диалог был организован совместно ICESCO и Министерством науки и высшего образования РК. Делегацию Казахстана возглавила Председатель правления – ректор Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова Сауле Сагинтаева. Модератором сессии выступил руководитель Сектора науки и окружающей среды ICESCO Куаныш Ергалиев. Участники обсудили роль научной дипломатии в укреплении международного сотрудничества, развитие искусственного интеллекта и новых технологий, расширение доступа к научной инфраструктуре, а также вопросы эффективного использования исследовательского потенциала для решения экономических и социальных задач.

В ходе панельной сессии Сауле Сагинтаева представила опыт Казахстана в сфере высшего образования и науки и выступила с докладом на тему «Kazakhstan as a Bridge for Knowledge, Innovation and Cooperation». В докладе были затронуты вопросы стратегического положения Казахстана на стыке Европы и Азии, развития международных научных и академических связей, укрепления человеческого капитала, интернационализации высшего образования, а также усиления взаимодействия науки и производства.

Одним из ключевых результатов встречи стало подписание Меморандума о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования РК и ICESCO. Меморандум направлен на расширение сотрудничества в сферах науки, высшего образования, исследований и инноваций, реализацию совместных проектов и инициатив, а также развитие механизмов научной дипломатии.

В ходе диалога также были рассмотрены инициатива Al Farabi-ICESCO Center for Science Diplomacy, вопросы расширения доступа к технологиям искусственного интеллекта и инфраструктуре высокопроизводительных вычислений. По итогам мероприятия принят документ New York Joint Statement on Science Diplomacy for Inclusive Global Development, определяющий приоритетные направления дальнейшего развития международного научного сотрудничества.

Диалог в рамках Science Summit 2026 открывает новые возможности для дальнейшего укрепления международных научных связей Казахстана, развития научной дипломатии через совместные исследования, технологические инициативы и реализацию международных проектов.