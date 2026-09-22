Национальная академия наук Республики Казахстан стала центром глобального аграрного диалога: VI международная конференция I-CRAFT 2026

Сегодня в Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан, состоялась VI международная конференция по исследованиям в области сельскохозяйственных и пищевых технологий I-CRAFT 2026.

Форум объединил отечественных и зарубежных ученых, руководителей научных организаций и университетов, представителей государственных органов, аграрного бизнеса и разработчиков технологических решений. На одной площадке встретились специалисты по селекции и генетике, животноводству, пищевой инженерии, экологии, цифровизации и точному земледелию.

В центре внимания – практические решения для укрепления продовольственной безопасности, адаптации аграрного сектора к изменению климата и ускорения внедрения научных разработок в производство.

Открывая конференцию, президент НАН РК при Президенте РК Ахылбек Куришбаев подчеркнул, что современная аграрная наука должна обеспечивать рост производства и повышение качества продовольствия при меньших затратах воды, энергии и других ресурсов. Он обозначил четыре взаимосвязанных приоритета: климатически устойчивую селекцию и семеноводство, устойчивое животноводство, научно обоснованное управление водой и почвой, глубокую переработку сельскохозяйственной продукции.

«Результативность этой конференции не должна измеряться только количеством докладов. Ее главным результатом должны стать совместные исследования, апробированные на практике технологии, а также решения, отвечающие запросам производства и общества», – отметил Ахылбек Куришбаев.

Для развития международного сотрудничества он предложил сформировать Алматинскую исследовательскую повестку по устойчивым агропродовольственным технологиям, предусматривающую совместные проекты, создание международных исследовательских команд и подготовку молодых ученых.

Повестка I-CRAFT 2026 напрямую связана с достижением Целей устойчивого развития ООН. Прежде всего это ЦУР 2 «Ликвидация голода», предусматривающая обеспечение продовольственной безопасности и развитие устойчивого сельского хозяйства, и ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши», направленная на рациональное использование земельных ресурсов, предотвращение их деградации и сохранение природных экосистем.

Одним из ключевых направлений конференции стало умное и точное земледелие. Участники рассмотрели применение искусственного интеллекта, больших данных и прогнозной аналитики, цифрового мониторинга земель, беспилотных аппаратов, GPS-технологий и робототехники. Эти инструменты позволяют точнее оценивать состояние сельскохозяйственных угодий и эффективнее управлять производственными ресурсами.

Отдельное внимание было уделено современным методам селекции, геномики, феномики и биотехнологий для создания климатически устойчивых сортов. Обсуждались также рациональное водо- и землепользование, сохранение плодородия почв, снижение климатического воздействия сельского хозяйства и животноводства.

В области пищевых технологий научная программа охватила инновационные методы переработки и хранения сельскохозяйственного сырья, функциональное питание и сохранение биологической ценности продуктов. Особое значение эти разработки имеют для сокращения продовольственных потерь и повышения конкурентоспособности аграрной продукции.

Свои исследования и разработки на площадке I-CRAFT 2026 представили известные зарубежные ученые, среди которых Da-Wen Sun, Vida Šimat, Tuba Esatbeyoğlu, Brijesh K.Tiwari, Alexander N.Hristov, Yong Suk Chung, Faheem Shahzad Baloch, M.Cüneyt Bağdatlı, İlknur Bağdatlı и Çağdaş Civelek.

Проведение конференции в Алматы продолжило международную серию форумов после Ташкента и Гянджи, укрепляя роль Казахстана как региональной площадки сотрудничества в сфере аграрной науки и продовольственных технологий. I-CRAFT 2026 стала пространством профессионального диалога между наукой, образованием и агробизнесом, направленного на развитие исследовательских партнерств и внедрение решений, востребованных производством.

По итогам I-CRAFT 2026 были обозначены перспективные направления международного научного сотрудничества – от создания климатически устойчивых сортов и внедрения водосберегающих технологий до глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Предложенная Алматинская исследовательская повестка призвана объединить эти направления в совместные проекты с участием науки и бизнеса, ориентированные на укрепление продовольственной безопасности и устойчивое развитие аграрного сектора.