Преподаватели QyzPU повысили квалификацию в области технологий Apple

Старшие преподаватели Казахского национального женского педагогического университета, PhD Жулдыз Базаева и Айнур Базарбаева прошли профессиональную сертификацию в рамках образовательной программы компании Apple и получили международные сертификаты.

В ходе специального учебного курса, организованного iTeacher Academy – Apple Authorized Reseller, преподаватели освоили язык программирования Swift и современные подходы к разработке мобильных приложений. В рамках программы педагоги выполняли практические задания, разрабатывали приложения и осваивали эффективные способы применения цифровых инструментов в образовательном процессе.

Полученные в ходе сертификации знания и навыки уже применяются в учебном процессе. На занятиях преподаватели в интерактивном формате демонстрируют студентам процесс программирования и дают им возможность в режиме реального времени разрабатывать прототипы мобильных приложений.

Swift – один из современных языков программирования, широко используемых для разработки приложений для платформ iOS, macOS и iPadOS. Его освоение позволяет студентам совершенствовать практические навыки программирования и развивать профессиональные компетенции в области разработки мобильных приложений.

Одним из важных направлений учебной программы стало использование инструментов искусственного интеллекта в процессе программирования. ИИ-ассистент помогает сформировать исходный код и структуру приложения на основе идеи, сформулированной пользователем. Такой подход позволяет студентам на практике осваивать основы программирования и развивать навыки создания цифровых продуктов.

«Обучение в соответствии с международными стандартами Apple и получение сертификата позволили вывести учебный процесс на новый уровень. Уже сейчас мы обучаем студентов современным подходам, которые освоили в рамках программы, и применяем их на практике. Освоение языка программирования Swift помогает совершенствовать практические навыки студентов в разработке мобильных приложений и расширяет их профессиональные возможности в сфере IT», – отметила старший преподаватель, PhD Жулдыз Базаева.

Получение международных сертификатов преподавателями является результатом работы университета по развитию цифровой педагогики, внедрению современных IT-инструментов в образовательный процесс и повышению практических компетенций студентов.