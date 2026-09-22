Kozybayev University совместно с китайскими партнерами будет готовить кадры для агропромышленного комплекса

В Северо-Казахстанской области Северо-Казахстанский университет имени М.Козыбаева совместно с китайскими партнерами – Синьцзянским аграрным профессионально-техническим университетом и корпорацией «Тайкунь» – реализует проект по подготовке специалистов для агропромышленного комплекса.

В ходе встречи в Kozybayev University стороны договорились о развитии сотрудничества в области подготовки кадров, практического обучения и организации производственной практики. В рамках проекта студенты смогут обучаться в Казахстане и Китае, а также осваивать современные технологии. Кроме того, предусмотрена возможность прохождения производственной практики на предприятиях корпорации «Тайкунь».

Для студентов старших курсов планируется внедрение дуального обучения. На первом этапе предполагается набрать 20-30 студентов. Также стороны рассматривают возможность запуска совместной образовательной программы с выдачей двух дипломов.

«Наша цель – не только дать студентам теоретические знания, но и сформировать компетенции, отвечающие требованиям реального производства и запросам работодателей. Это позволит создать целостную систему, объединяющую образование, производственную практику и потребности рынка труда», – отметил ректор Северо-Казахстанского университета имени М.Козыбаева Ербол Исакаев.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет подготовка квалифицированных специалистов для проектов корпорации «Тайкунь», реализуемых в Казахстане. Компания рассматривает возможность строительства завода по переработке семян подсолнечника, а также предприятий по производству растительного масла, белка и кормов. Реализация проекта позволит создать около 80 новых рабочих мест.

«Мы впервые приехали в Казахстан. В дальнейшем планируем открыть здесь завод по переработке семян подсолнечника. Реализация проекта позволит создать около 80 новых рабочих мест», – сказал секретарь партийного комитета корпорации «Тайкунь», заместитель директора по работе с персоналом Хэ Цзяньшэн.

В рамках встречи также открылись Казахстанско-китайская академия сельского хозяйства и животноводства, а также Учебный центр технологий переработки зерновых, масличных культур и кормов Центральной Азии.

«Мы можем добиться значительных результатов, объединив усилия. Сочетание возможностей двух университетов создаст необходимые условия для получения студентами практических знаний и подготовки востребованных на рынке труда специалистов», – отметил директор Института зоотехнологии Синьцзянского сельскохозяйственного профессионально-технического университета Чжан Вэй.

Кроме того, подписан меморандум о поддержке и обучении студентов Kozybayev University в рамках программы «Стипендии «Тайкунь».