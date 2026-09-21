В Астане началось строительство нового кампуса британского университета Coventry University

В Астане началось строительство нового кампуса Coventry University Kazakhstan площадью более 35 тыс. кв. метров. Новый кампус объединит современные образовательные пространства, исследовательскую инфраструктуру и технологические решения, а также расширит возможности для взаимодействия университета с индустрией.

В рамках церемонии начала строительства студенты Coventry University Kazakhstan заложили в основание будущего кампуса капсулу с посланием будущим поколениям студентов.

В мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, заместитель акима города Астаны Талғат Рахманберді, член Палаты лордов Великобритании, торговый посланник Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии лорд Джон Алдердайс, посол Великобритании в Казахстане Салли Аксуорси, посол Казахстана в Великобритании Алибек Бакаев, преподаватели и студенты университета.

Отмечая значение проекта, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек подчеркнул, что развитие Coventry University в Казахстане выходит за рамки открытия зарубежного кампуса и связано с задачами по развитию человеческого капитала.

«Для Coventry University это не просто бизнес-проект и не просто открытие очередного филиала за пределами Великобритании. Это миссия – помочь Казахстану и странам Центральной Азии выйти на качественно новый уровень развития и инвестировать в человеческий капитал. У нас есть природные ресурсы, национальные стратегии, критически важные минералы, атомная энергетика, сельское хозяйство. Однако именно качественный человеческий капитал позволяет создавать дополнительную ценность и в полной мере раскрывать потенциал этих ресурсов», – отметил министр.

Новый кампус станет частью международной образовательной инфраструктуры Астаны и расширит возможности для получения британского образования, проведения исследований и развития технологий. Здесь будет сформирована единая образовательная и исследовательская среда для студентов, преподавателей, ученых и представителей бизнеса.

По словам заместителя акима города Астаны Талғат Рахманберді, развитие британских образовательных учреждений в Казахстане способствует укреплению образовательных связей между двумя странами.

«Образование – основа национальной экономики и будущего нашей страны. Казахстан должен не только учиться у мира, но и привносить в страну лучшие мировые знания и практики. Растущее присутствие ведущих британских образовательных учреждений создает новый образовательный мост между нашими странами. Вместе с британскими учреждениями мы привносим в Казахстан знания, стандарты и исследовательский опыт, формируя среду для развития идей, партнерств и подготовки нового поколения лидеров, ученых, предпринимателей и профессионалов», – отметил Талғат Рахманберді.

В новом кампусе будут готовить специалистов по востребованным направлениям, проводить прикладные исследования и разрабатывать технологические решения совместно с представителями бизнеса. Студенты смогут работать над реальными задачами компаний, участвовать в исследовательских проектах и создавать собственные инновационные разработки уже в период обучения.

«Сегодня более 30 тыс. студентов по всему миру обучаются по образовательным программам Coventry University, при этом университет представлен несколькими кампусами. Однако нигде мы не развивались так стремительно, как в Казахстане. Сотрудничество с партнером Primus Education, государственными структурами и местными органами власти, а также работа наших сотрудников и преподавателей позволяют нам последовательно развивать университет и реализовывать намеченные планы. Масштаб и качество этого взаимодействия действительно впечатляют», – отметил вице-канцлер Coventry University Group Джон Лэтэм.

Одним из приоритетных направлений станет искусственный интеллект и его применение в реальном секторе экономики – промышленности, финансовой сфере, бизнесе и дизайне. ИИ будет интегрирован в образовательные программы как практический инструмент для решения прикладных задач и разработки новых решений.

Обучение будет осуществляться по образовательным программам Coventry University с привлечением международных преподавателей, сочетающих академическую экспертизу с профессиональным опытом работы в Великобритании.

«Мы заложили капсулу времени в ознаменование начала строительства нового кампуса в Астане. Это важный шаг в долгосрочном развитии университета и соответствует стратегии Primus Capital по развитию качественного британского образования в Казахстане», – отметил президент Coventry University Kazakhstan Мирас Дауленов.

Coventry University Kazakhstan работает в Астане с 2024 года и является первым лицензированным кампусом британского университета в столице. В настоящее время здесь обучаются более 850 студентов и работают свыше 40 международных преподавателей.

В сентябре 2026 года университет откроет второй кампус в Алматы, расширив образовательные возможности в сферах инженерии, искусства и дизайна. Таким образом, Coventry University Group станет первым британским университетом, представленным двумя кампусами в одной стране.