Студенты Оксфордского университета приехали в Туркестан изучать казахский язык

В Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави стартовала двухнедельная «Программа изучения казахского языка» для студентов Оксфордского университета Великобритании. Проект реализуется в рамках сотрудничества между Министерством науки и высшего образования РК, Колледжем Вольфсона Оксфордского университета, Международным казахско-турецким университетом имени Ходжи Ахмеда Ясави и Институтом языкознания имени Ахмета Байтурсынулы.

Основная цель программы – обучение иностранных студентов основам казахского языка, развитие навыков устной речи, а также знакомство с историей, культурой, литературой, искусством и национальными ценностями Казахстана. Инициатива является практическим продолжением проекта Oxford Birsöz, направленного на внедрение казахского языка в образовательные программы Великобритании. Впервые о проекте министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал 2 ноября 2024 года, отметив важность сотрудничества между Казахстаном и Оксфордским университетом.

В рамках программы студенты Оксфордского университета освоят основные грамматические структуры и лексический запас казахского языка, а также будут совершенствовать навыки общения на казахском языке в повседневных ситуациях. Занятия проводят профессорско-преподавательский состав Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави с использованием современных методик.

В разработке научно-методического содержания программы приняли участие ученые Института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы. Специалисты разработали учебно-методические и лингводидактические подходы, направленные на поэтапное освоение казахского языка иностранными студентами.

В реализации международного проекта также принимают участие выпускники программы «Болашак». Установленные ими академические связи с Оксфордским университетом способствовали развитию сотрудничества в сфере образования между Казахстаном и Великобританией.

Помимо языковых занятий, в рамках программы будут организованы лекции, культурно-просветительские встречи и практические мероприятия, направленные на знакомство с историко-культурным наследием Казахстана. Участники познакомятся с традициями и обычаями казахского народа, национальными ремеслами и блюдами.

Также запланированы познавательные поездки в Туркестан, Шымкент и Тараз. Участники программы посетят историко-культурные памятники, сакральные места и архитектурные объекты этих городов.

Кроме того, студенты Оксфордского университета примут участие в III международном симпозиуме «Казахский язык – язык науки: научная трансформация в эпоху Digital Qazaqstan», который пройдет в Университете имени Ходжи Ахмеда Ясави.

Проект направлен на популяризацию казахского языка среди зарубежной аудитории, а также дальнейшее укрепление образовательного, научного и культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Великобританией.