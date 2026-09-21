Satbayev University начал подготовку специалистов в области информационного инжиниринга в Китае

В китайском Циндао открылась Школа китайско-казахстанской информационной инженерии, созданная Satbayev University совместно с Qingdao University of Science and Technology (QUST). Первый набор составил 188 студентов – 150 бакалавров и 38 магистрантов.

Совместная школа позволяет Satbayev University реализовывать свои образовательные программы непосредственно в Китае.

Бакалавры обучаются по направлениям Computer Science, Information Engineering и Communication Engineering. Четырехлетняя программа проходит в Циндао в формате 4+0. Студенты, выполнившие требования двух университетов, получат документы об образовании QUST и диплом Satbayev University. Кроме того, открыта двухгодичная магистерская программа по Software Engineering.

«Для нас это важный шаг в международном развитии Satbayev University. Казахстанские инженерные образовательные программы теперь представлены в Китае, и первые 188 студентов уже начали по ним учиться. Следующая задача – развивать совместные исследования, лаборатории и технологические проекты с участием преподавателей, студентов и индустриальных партнеров двух стран», – отметил ректор Satbayev University Мейрам Бегентаев.

Вместе со школой в Циндао открылась Китайско-Казахстанская международная совместная лаборатория информационных технологий. Она станет площадкой для исследований в области информационных технологий, искусственного интеллекта, цифровых систем и телекоммуникаций. Университеты также планируют развивать обмен преподавателями и исследователями и привлекать студентов к совместным технологическим проектам.

Проект расширяет присутствие казахстанского высшего образования за рубежом. Казахстанские университеты развивают собственные образовательные программы в других странах, привлекают иностранных студентов и включаются в международные исследования.

Открытие школы проходит в год, объявленный Годом образования и научных исследований в формате «Центральная Азия – Китай». Совместный проект Satbayev University и QUST переводит это сотрудничество в практическую работу – от подготовки специалистов до исследований и разработки новых технологий.

После открытия представители двух университетов встретились с первым набором школы. Студенты обсудили с преподавателями будущие исследования, технологические проекты и возможности академического сотрудничества.

Совместная школа в Циндао становится одной из площадок, через которые казахстанское инженерное образование выходит на международный рынок. Первые 188 студентов уже проходят подготовку по программам двух университетов, а созданная одновременно со школой лаборатория формирует основу для следующего этапа – совместных научных и технологических проектов.