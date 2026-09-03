Atyrau Oil and Gas University расширяет сотрудничество с образовательными организациями Китая

Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева расширяет партнерство с образовательными организациями Китая. В рамках встречи с китайскими партнерами подписаны два меморандума о сотрудничестве, достигнуты договоренности о реализации совместных образовательных и научных проектов, а также определены новые направления взаимодействия.

Одним из ключевых итогов встречи стало подписание трехстороннего меморандума между Atyrau Oil and Gas University, Language and Culture Press и Association of Silk Road Countries Universities and Consulting Companies.

Документ предусматривает совместную разработку специализированного направления «Oil & Gas Chinese», ориентированного на языковую подготовку специалистов нефтегазовой отрасли. В рамках сотрудничества стороны планируют разрабатывать технические словари и отраслевые глоссарии, внедрять AI-платформы для изучения китайского языка, а также содействовать переводу и публикации в Китае научных трудов ученых университета.

Еще один меморандум заключен с Inner Mongolia Vocational College of Chemical Engineering. Партнерство охватывает академический обмен студентами и преподавателями, реализацию совместных образовательных программ по моделям 2+2 и 3+1, организацию практик и стажировок, а также подготовку и реализацию совместных научно-образовательных проектов.

Отдельное внимание участники встречи уделили перспективам сотрудничества с представителями Huazhong University. Стороны обсудили потенциальные направления взаимодействия в сфере высшего образования и науки, включая возможности реализации совместных проектов.

Расширение партнерства с китайскими образовательными организациями соответствует стратегическому курсу Atyrau Oil and Gas University на развитие международного сотрудничества и интернационализацию образования и науки. Достигнутые договоренности создают новые возможности для академической мобильности студентов и преподавателей, реализации совместных образовательных программ, проведения научных исследований и обмена профессиональным опытом.

Сотрудничество с китайскими партнерами позволит университету расширить международную образовательную среду и сформировать новые практические возможности для студентов, преподавателей и исследователей.