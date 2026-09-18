NU и Сингапур: объединяя науку, инновации и развитие талантов

NU подписал четырехсторонний меморандум о взаимопонимании с Агентством по науке, технологиям и исследованиям Сингапура (A*STAR), Национальным университетом Сингапура (NUS) и Технологическим университетом Наньянга (NTU). Меморандум направлен на расширение партнерства с ведущими научными центрами Сингапура и создает основу для совместных исследований, академических обменов и реализации инновационных проектов.

Подписание документа стало результатом последовательного развития научного и академического сотрудничества между двумя странами. Особый импульс этому взаимодействию придал недавний визит в Казахстан старшего министра Сингапура Ли Сянь Луна, в ходе которого он посетил NU.

Подписанное соглашение предусматривает переход к конкретным совместным проектам. Стороны договорились развивать сотрудничество в области науки, технологий и инноваций, включая совместные исследования, обмен учеными, развитие компетенций и академическую мобильность. Отдельными направлениями станут взаимодействие в области инновационной экосистемы и исследовательской инфраструктуры.

В церемонии подписания меморандума приняли участие представители всех четырех организаций. От имени NU документ подписал провост Рехан Садик. Агентство A*STAR представляла профессор Лиза Нг, исполнительный директор Совета по биомедицинским исследованиям; Национальный университет Сингапура (NUS) – профессор Лим Сун Вонг, заместитель декана Высшей школы NUS; Технологический университет Наньянга (NTU) – ассоциированный профессор Торстен Вюстефельд из Медицинской школы имени Ли Конг Чиана.

«Объединение четырех ведущих организаций отражает наше общее понимание того, что будущее медицины и биомедицинских наук невозможно без международного и междисциплинарного сотрудничества. Это партнерство объединяет сильные стороны Казахстана и Сингапура, создавая мощный коридор для совместных исследований. Вместе мы обладаем уникальными возможностями для решения сложных биомедицинских задач и продвижения инноваций, которых ни одно учреждение не смогло бы достичь в одиночку», – отметил профессор Хак Нг, вице-президент NU по медицине и декан Школы медицины.

Профессор Лиза Нг, исполнительный директор Совета по биомедицинским исследованиям A*STAR, отметила, что меморандум открывает возможности для более широкого научного сотрудничества и становится отправной точкой для реализации совместных проектов в будущем.

«Nazarbayev University и A*STAR являются мультидисциплинарными научно-исследовательскими организациями, обладающими взаимодополняющими компетенциями в таких областях, как искусственный интеллект и биология, наука о питании и исследования заболеваний. Опираясь на уже реализуемые совместные проекты в области искусственного интеллекта со Школой инженерии NU, мы видим возможности для дальнейшего развития научного партнерства, расширения обмена знаниями и опытом, а также подготовки и развития молодых исследователей», – сказала профессор Лиза Нг.

A*STAR – ведущее государственное агентство Сингапура в сфере научных исследований и разработок, объединяющее компетенции в области биомедицинских наук, физических наук и инженерии. Благодаря открытым инновациям и сотрудничеству с партнерами из государственного и частного секторов агентство способствует внедрению результатов исследований в практику, развитию научных открытий и инноваций, а также экономическому росту.

Национальный университет Сингапура и Технологический университет Наньянга входят в число ведущих университетов Сингапура и обладают значительным потенциалом в области научных исследований, технологических разработок и подготовки кадров.

Как ведущий исследовательский университет Центральной Азии и Кавказа, NU последовательно расширяет международное научное сотрудничество и связи с ведущими научными и академическими организациями мира. Такие партнерства укрепляют научно-технологический потенциал и международную академическую репутацию NU, а также создают новые возможности для совместных исследований, обмена опытом и внедрения научных разработок.