Министр науки обсудил профессиональное развитие педагогов с представителями Великобритании

Сегодня, 18 сентября, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Великобритании в Казахстане Салли Аксуорси и директором British Council Робертом Тейлором.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества между Казахстаном и Великобританией в сфере образования, а также совершенствования системы профессионального развития педагогов.

Стороны обменялись мнениями по приоритетным направлениям профессионального развития педагогов в Казахстане и рассмотрели возможности совершенствования системы профессионального обучения с учетом опыта Великобритании. В частности, обсуждались механизмы поддержки системного и устойчивого совершенствования профессионального развития педагогов на национальном уровне.

Особое внимание было уделено вопросам ориентации профессионального развития педагогов на конкретные результаты, развития непрерывного профессионального обучения на базе школ, усиления наставничества и обмена опытом. Также обсуждались вопросы повышения профессионального потенциала тренеров и наставников и совершенствования механизмов обеспечения качества.

Стороны рассмотрели возможности развития инноваций и исследований в сфере образования, а также осознанного и ответственного применения искусственного интеллекта в образовательном процессе.

Министр Саясат Нурбек рассказал об основных направлениях развития высшего образования и науки в Казахстане, текущих приоритетах и планах министерства, подчеркнув важность дальнейшего укрепления академических связей между двумя странами.

По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие по определению приоритетных направлений сотрудничества и разработке практической дорожной карты совместной работы.