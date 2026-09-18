В ВКТУ открыт первый в Центральной Азии Центр сертификации Great Wall Motors

На базе Мастерской Лу Бань Восточно-Казахстанского технического университета имени Д.Серикбаева начал работу первый в Центральной Азии официальный Центр обучения и сертификации инженерно-технических специалистов Great Wall Motors.

О запуске проекта ранее сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на заседании Правительства, посвященном развитию автомобильной промышленности.

«В этом году запускается сертификационный центр на базе Мастерской Лу Бань в ВКТУ с участием Great Wall Motor, Тяньцзиньского профессионального института и компании Astana Motors», – отметил министр.

В Центре будут готовить специалистов по диагностике, ремонту, послепродажному обслуживанию и интеллектуальным системам автомобилей. Выпускники программ получат квалификационные сертификаты для работы в дилерских и сервисных центрах GWM.

На первом этапе специалисты Great Wall Motors и Tianjin Vocational University подготовили 15 преподавателей и инженеров ВКТУ по обслуживанию автомобилей HAVAL H7 и TANK 500. Затем программа вышла на международный уровень: сертифицированные преподаватели университета провели обучение специалистов GWM не только из Казахстана,но и Армении, Грузии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Азербайджана.

Открытие Центра расширяет практическую подготовку инженерных кадров. Студенты ВКТУ смогут осваивать современные автомобильные технологии, работать на оборудовании международного уровня и проходить квалификационную сертификацию.

Tianjin Vocational University обеспечивает методическое сопровождение программы и участвует во внедрении международных стандартов обучения. В дальнейшем программы Центра охватят весь модельный ряд Great Wall Motors. Ежегодно здесь планируется обучать и сертифицировать не менее 500 специалистов из Казахстана и других стран.