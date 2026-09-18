Казахстанские ученые разработали инновационный продукт для повышения урожайности сельхозкультур

В рамках государственной поддержки науки и ее интеграции с производством ученые Казахского национального университета имени аль-Фараби реализовали проект, направленный на развитие отечественного агропромышленного комплекса. При грантовом финансировании Фонда науки коллектив исследователей разработал инновационный бифункциональный препарат «NanoKukirt», предназначенный для применения в органическом сельском хозяйстве.

Отечественная разработка, выпускаемая в виде жидкости и суспензии, демонстрирует высокую эффективность в качестве экологически безопасного удобрения и средства комплексной защиты растений от грибковых заболеваний.

Содержание серы, являющейся жизненно важным элементом для растений, в составе препарата составляет 25%, кальция – 5%. По словам руководителя проекта, профессора Мухамбеткали Буркитбаева, отсутствие в составе препарата вредных химических элементов позволяет рассматривать его как экологически безопасный продукт для органического земледелия.

Экспериментальные испытания, проведенные на Агробиостанции КазНУ и полях Туркестанской области, показали высокий потенциал разработки. Применение «NanoKukirt» на зерновых, овощных и бобовых культурах способствовало развитию корневой системы, ускорению клубнеобразования, а также улучшению азотного питания растений. В ходе исследований также было изучено микробиологическое состояние почвы и установлены оптимальные концентрации препарата для применения.

«В результате испытаний на посевах кукурузы при замачивании семян в 2%-ном растворе «NanoKukirt» в течение 24 часов удалось повысить урожайность с 20,41 до 61,22 тонны с гектара, то есть в три раза. Кроме того, значительно повысилась устойчивость растений к фитопатогенным грибам и снизился уровень заболеваемости», – подчеркнула научный сотрудник КазНУ, кандидат биологических наук Гульнар Ултанбекова.

На сегодняшний день отечественный продукт получил официальный сертификат для применения в органическом сельском хозяйстве, а его производство налажено в соответствии с утвержденным стандартом организации. В настоящее время над проектом работают 15 научных сотрудников, шестеро из которых непосредственно задействованы в производственном цехе.