В Турецком университете открылся центр Абая

В Университете имени Ахи Эврана в Кыршехире (Турция) открылся научно-исследовательский центр казахского языка, литературы и культуры имени Абая. Новый центр станет площадкой для дальнейшего развития международного сотрудничества между Казахским национальным педагогическим университетом имени Абая и Университетом имени Ахи Эврана в Кыршехире.

Основная деятельность научно-исследовательского центра будет направлена на изучение и популяризацию казахского языка и литературы, а также культурного наследия Казахстана, реализацию совместных научно-исследовательских и академических проектов. В рамках деятельности центра ученые, преподаватели и студенты Казахстана и Турции смогут проводить совместные исследования и обмениваться опытом в области языка, литературы и культуры.

В церемонии открытия приняли участие руководство и профессорско-преподавательский состав Университета имени Ахи Эврана в Кыршехире, а также делегация Казахского национального педагогического университета имени Абая.

Ректор Университета имени Ахи Эврана в Кыршехире Мустафа Касым Караходжаоглы в своем выступлении отметил важную роль Центра Абая в укреплении академического и культурного сотрудничества между двумя университетами. В дальнейшем в рамках партнерства планируется открыть на базе Казахского национального педагогического университета имени Абая Центр прикладных исследований турецкого языка, литературы и культуры Университета имени Ахи Эврана в Кыршехире.

Работа по расширению сотрудничества между двумя университетами будет продолжена. В перспективе на кафедре иностранных языков Казахского национального педагогического университета имени Абая планируется запустить магистерскую образовательную программу по модели 1+1 с выдачей двух дипломов. Программа позволит студентам обучаться в рамках академической мобильности и получить международный образовательный опыт.