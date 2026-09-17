QAZAQSTAN AI FOR SCIENCE НОВАЯ ПАРАДИГМА ПОЛНОГО НАУЧНОГО ЦИКЛА

17 сентября в Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан состоялась первая открытая постановочная сессия «Qazaqstan AI for Science». Мероприятие было посвящено формированию новой парадигмы организации полного научного цикла и обсуждению вопросов системного внедрения искусственного интеллекта на всех этапах научного поиска.

В сессии приняли участие представители профильных государственных органов, академики НАН РК, казахстанские и зарубежные ученые, представители научных организаций и высших учебных заведений, национальных компаний и технологического бизнеса. Среди международных экспертов – академик Китайской академии наук, иностранный член НАН РК, генеральный директор CBAS Гуо Хуадун и профессор Чжэцзянского технологического университета Чэнь Си.

Участникам сессии было зачитано приветственное обращение Министра науки и высшего образования Республики Казахстан Саясата Нурбек. В нем отмечено, что искусственный интеллект меняет вектор развития мировой науки, а Казахстану важно активно участвовать в этом процессе. Одной из ключевых задач инициативы «Qazaqstan AI for Science» является формирование современной научной среды, обеспечивающей ученым доступ к необходимым данным, вычислительным мощностям, цифровым инструментам и технологиям искусственного интеллекта.

Президент Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан Ахылбек Куришбаев в своем выступлении подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта меняет не только инструменты, но и саму логику современного научного поиска.

«Искусственный интеллект меняет не только скорость обработки информации. Он меняет саму логику исследования: помогает видеть связи в больших массивах данных, формировать альтернативные гипотезы, выявлять противоречия и выбирать оптимальный эксперимент. Однако убедительный ответ машины сам по себе не является научным фактом. Достоверность результата обеспечивается воспроизводимыми вычислениями, физическим экспериментом, независимой проверкой и ответственностью исследователя – ученого», – отметил Ахылбек Куришбаев.

По его словам, предлагаемая модель должна объединить возможности человека, искусственного интеллекта и экспериментальной науки в единый взаимосвязанный цикл.

«Предлагаемая экосистема строится вокруг простого принципа: человек задает смысл, цель и ограничения; искусственный интеллект расширяет пространство поиска; эксперимент и независимая валидация подтверждают результат. Такое соединение должно стать основой новой культуры научной работы», – подчеркнул президент НАН РК.

Qazaqstan AI for Science предлагается сформировать как распределенную научно-технологическую экосистему, объединяющую задачи, данные, модели, компетенции, вычислительные ресурсы, лаборатории и мониторинг результатов. Ее основная цель – выстроить в единую систему полный научный цикл: от постановки проблемы и формирования гипотезы до эксперимента, независимой валидации, внедрения результата и оценки его эффективности.

Отдельное внимание Ахылбек Куришбаев уделил роли Национальной академии наук в формировании новой экосистемы.

«Особая роль Национальной академии наук состоит в формировании научной логики этой системы: в методологии, объединении компетенций, оценке национального задела и организации независимой валидации. Академия не будет подменять государственные органы, университеты, отрасли или владельцев цифровой инфраструктуры. Наша задача – создать доверенную научную площадку, на которой их возможности складываются в общий результат», – отметил глава Академии.

В ходе сессии были представлены международный опыт и конкретные казахстанские разработки в области пространственно-временного искусственного интеллекта, водных ресурсов, Smart City, медицинской аналитики, робототехники и промышленности. Как подчеркнул президент НАН РК, важно рассматривать эти разработки не как набор отдельных проектов, а как элементы будущего взаимосвязанного научно-технологического контура. Основные направления обсуждения соответствовали тематике, обозначенной в программе сессии.

В рамках мероприятия также состоялась выставка научных разработок и инновационных технологий. На ней были представлены результаты отечественных исследований, готовая научно-техническая продукция и перспективные решения, созданные с применением технологий искусственного интеллекта. Особое внимание было уделено практическому использованию ИИ в промышленности, медицине, управлении водными ресурсами, устойчивом развитии городской среды и робототехнике.

В рамках дальнейшей реализации инициативы определены первые пилотные задачи для апробации полного научного маршрута по принципу: проблема → гипотеза → план → реализация → валидация → внедрение → мониторинг эффекта → новый цикл.

По итогам сессии была обозначена новая парадигма научного поиска, объединяющая человека, искусственный интеллект, эксперимент и независимую валидацию в единый цикл. Казахстан уже располагает необходимым научно-технологическим потенциалом – исследовательскими коллективами, данными, лабораториями, вычислительной инфраструктурой и международными партнёрами, однако ключевой задачей остаётся их объединение в рамках экосистемы Qazaqstan AI for Science. Дальнейшая работа будет сосредоточена на формировании единых требований к данным и моделям, инвентаризации национального научного задела, выстраивании защищённой технологической архитектуры и запуске пилотных задач. Национальная академия наук обеспечит научно-методическое, форсайтно-аналитическое сопровождение и независимую научную валидацию, чтобы повысить качество исследований, воспроизводимость результатов и эффективность их практического применения в интересах страны.

Инициатива «Qazaqstan AI for Science» призвана объединить науку, искусственный интеллект и эксперимент в единую систему, повысить достоверность и воспроизводимость научных результатов и обеспечить их ориентацию на решение конкретных социально-экономических и технологических задач Казахстана.