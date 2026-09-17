Министр Саясат Нурбек выступил с лекцией в Korea University

Сегодня министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек выступил с лекцией в Korea University в Сеуле, представив международному академическому сообществу ключевые направления развития науки и высшего образования Казахстана.

В ходе выступления министр рассказал о трансформации системы высшего образования и науки, направленной на повышение качества подготовки специалистов, развитие исследовательского потенциала и формирование конкурентоспособного человеческого капитала. Особое внимание было уделено развитию фундаментальных и прикладных исследований, поддержке молодых ученых, укреплению научной инфраструктуры, коммерциализации результатов исследований и внедрению инноваций.

Отдельный блок лекции был посвящен цифровой трансформации науки и образования. Саясат Нурбек отметил роль искусственного интеллекта и передовых цифровых технологий в модернизации образовательного процесса, развитии исследовательских компетенций и создании новых возможностей для студентов, преподавателей и ученых.

Министр также обозначил приоритеты Казахстана в развитии международного академического сотрудничества. В их числе – расширение академической мобильности, развитие совместных образовательных программ, реализация международных исследовательских проектов и создание условий для более активного взаимодействия между университетами и научными организациями разных стран.

Особое внимание в ходе лекции было уделено сотрудничеству Казахстана и Республики Корея. Стороны обладают значительным потенциалом для расширения взаимодействия в сфере науки и высшего образования, включая совместные исследования, подготовку кадров, обмен академическим опытом и развитие новых технологических направлений.

«Для Казахстана Республика Корея является важным партнером в развитии науки, технологий и высшего образования. Мы заинтересованы не только в обмене опытом, но и в создании совместных образовательных и исследовательских проектов, которые будут способствовать развитию новых компетенций и укреплению академических связей между нашими странами», – отметил Саясат Нурбек.

Korea University входит в число ведущих университетов Республики Корея и обладает значительным потенциалом в сфере образования, науки и международного сотрудничества. Выступление стало возможностью представить академическому сообществу Кореи приоритеты Казахстана в области науки и высшего образования, а также обозначить перспективные направления дальнейшего казахстанско-корейского сотрудничества.