Министр науки представил в Корее казахстанский опыт развития науки и высшего образования

Сегодня, 17 сентября, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек выступил с лекцией в Университете Вусонга (Woosong University) в городе Тэджон, Республика Корея.

В ходе лекции министр представил основные приоритеты развития науки и высшего образования Казахстана. В числе ключевых направлений – фундаментальные и прикладные исследования, развитие человеческого капитала, внедрение инноваций, цифровая трансформация образования, а также расширение международного академического сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам развития исследовательского потенциала, подготовки востребованных специалистов и внедрения современных технологий в образовательный процесс.

Университет Вусонга является одним из партнеров Казахстана в сфере высшего образования. В 2025 году университет открыл филиал в Туркестане, что создало новые возможности для академического обмена, реализации совместных образовательных проектов и подготовки специалистов с международными компетенциями. Сотрудничество с ведущими университетами Республики Корея является одним из важных направлений международной политики Казахстана в сфере науки и высшего образования.

Мероприятие стало продолжением последовательной работы по укреплению казахстанско-корейского взаимодействия в сферах науки, высшего образования и инноваций, расширению международных научно-образовательных связей и развитию академического партнерства.