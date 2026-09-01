ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА: МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ ВРУЧИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Сегодня, в День знаний, и.о. министра науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в рамках поручения Главы государства торжественно вручил жилищные сертификаты пяти молодым ученым.

Мероприятие организовано в целях исполнения поручения Президента, данного 31 мая 2024 года во время встречи с молодыми учеными в «Ғылым ордасы». Основная цель – социальная поддержка молодых ученых, повышение их социального статуса и создание условий для привлечения молодых кадров в сферу науки. В этих целях Комиссия определила очередной список молодых ученых научных организаций, а также организаций высшего и послевузовского образования, работающих в городах Астана и Алматы, для обеспечения жильем.

«В этот знаменательный день в рамках поручения Главы государства мы торжественно вручаем жилищные сертификаты пяти молодым ученым. Это важное проявление конкретной государственной поддержки молодых исследователей, работающих в сфере науки. Сегодня вы становитесь обладателями жилищных сертификатов, которые позволяют получить жилье на безвозмездной основе. От всей души поздравляю вас с этим радостным событием! Президент уделяет особое внимание поддержке молодых ученых, развитию их научного потенциала и улучшению социальных условий. В этом направлении наряду с жилищными сертификатами, предоставляемыми на безвозмездной основе, молодым исследователям получить собственное жилье позволяют и льготные жилищные программы, реализуемые через «Отбасы банк». Такие меры направлены не только на улучшение социальных условий молодых ученых, но и на создание возможностей для того, чтобы они могли сосредоточиться на научных исследованиях и вносить вклад в развитие науки и технологий нашей страны», – сказал С.Нурбек.

В свою очередь, преподаватель Казахского агротехнического исследовательского университета имени С.Сейфуллина Кадирбек Володя выразил благодарность и отметил, что такие меры поддержки молодых ученых являются одним из важных инструментов социальной поддержки и стимулирования научной деятельности.

Министерство науки и высшего образования РК поэтапно реализует работу по поддержке молодых ученых. Меры, направленные на улучшение социальных условий молодых исследователей, способствуют повышению их научного потенциала, привлечению новых кадров в сферу науки, коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, а также формированию новых экономических кластеров.

Кроме того, 19 октября 2023 года между Министерством науки и высшего образования РК и АО «Отбасы банк» было подписано соглашение о сотрудничестве по программе предоставления льготных жилищных займов молодым ученым на 2023-2027 годы.

Реализуемые в рамках поручения Главы государства меры являются одним из эффективных механизмов социальной поддержки молодых ученых. Создание возможностей для решения жилищного вопроса позволяет молодым исследователям сосредоточиться на научной деятельности, реализовывать новые научные проекты и вносить вклад в укрепление научно-технологического потенциала страны.