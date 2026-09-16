Казахстанские и британские ученые развивают совместные исследования в сфере образования

Ученые Университета Сассекса Великобритании проводят совместную работу на базе Марғұлан университета. В течение недели в Павлодаре зарубежные эксперты совместно с преподавателями и учеными университета рассматривают вопросы подготовки педагогических кадров, а также применения новых подходов и технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе.

Работа осуществляется в рамках научно-исследовательской программы «Создание комплексной научно-инновационной системы подготовки педагогических кадров для развития одаренных детей Казахстана».

В состав британской делегации вошли заместитель проректора Университета Сассекса, профессор Саймон Томпсон, руководитель Департамента образования Кит Перера и ассистент-профессор в области начального образования Марсело Старикофф.

В рамках совместной работы особое внимание уделяется вопросам лидерства в образовании, применению индивидуального подхода при работе с одаренными обучающимися, развитию критического и творческого мышления. Кроме того, обсуждается влияние искусственного интеллекта на содержание образования и новые задачи, возникающие перед педагогами в связи с его применением в образовательном процессе.

Зарубежные эксперты ознакомились с деятельностью Лаборатории когнитивных исследований Марғұлан университета и обсудили перспективы проведения совместных научных исследований. В ходе встречи также были рассмотрены вопросы реализации проекта ALLECA, разработки дорожной карты по развитию лаборатории и дальнейшего расширения академических обменов.

«Сотрудничество с британскими коллегами позволит объединить научный и практический опыт двух университетов, расширить методологическую базу исследований и внедрить современные подходы к работе с одаренными детьми в образовательную практику», – отметил председатель Правления – ректор Марғұлан университета Алтынбек Нұхұлы.

В рамках сотрудничества эксперты Университета Сассекса окажут научно-методическую поддержку исследованиям в области выявления одаренных детей и содействия развитию их потенциала. Основными направлениями совместной работы станут проведение экспертных консультаций, научных исследований, разработка методических материалов и повышение квалификации педагогов.