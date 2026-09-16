«Welcome to Kazakhstan!»: иностранные студенты Satbayev University познакомились с казахской культурой

В Satbayev University состоялся культурно-познавательный вечер «Welcome to Kazakhstan!» с участием иностранных студентов из 35 стран. Цель мероприятия – познакомить иностранных студентов с культурой казахского народа, национальными блюдами, традициями и национальными играми.

Сегодня в Satbayev University обучаются 2 348 иностранных студентов. Культурно-познавательный вечер позволил им больше узнать об истории и культуре Казахстана, обменяться опытом и лучше адаптироваться к новой среде.

В ходе мероприятия студенты познакомились с искусством кюя и звучанием домбры, попробовали национальные блюда, а также приняли участие в национальных играх – асық ату и тоғызқұмалақ. В свою очередь, иностранные студенты рассказали о культуре и традициях своих стран, что способствовало укреплению межкультурного диалога.

Развитие международного образования и повышение интереса иностранных студентов к казахстанским вузам являются одними из приоритетных направлений в сфере высшего образования. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу укреплять роль Казахстана как одного из ведущих академических и научных центров Центральной Азии.

В этом направлении реализуется инициатива Министерства науки и высшего образования РК Study in Kazakhstan, направленная на знакомство иностранных студентов с казахстанскими вузами, образовательными программами и возможностями получения образования в нашей стране. Вечер «Welcome to Kazakhstan!» в Satbayev University стал частью этой работы.

«Мы хотим, чтобы каждый студент, приехавший в Казахстан для получения образования, чувствовал себя здесь как дома. Для нас важно, чтобы иностранные студенты получали качественное образование, находили новых друзей, знакомились с нашей культурой и делились своей. Сегодняшние студенты в будущем станут связующим звеном между нашими странами. Связи, которые формируются благодаря образованию, будут продолжаться долгие годы», – отметил проректор Satbayev University Сапар Шалабаев.

Отдельная часть программы была посвящена истории университета и его научному наследию. Иностранным студентам на английском языке рассказали о жизни и научной деятельности выдающегося ученого, геолога, академика Каныша Сатпаева, а также о его вкладе в развитие науки и промышленности Казахстана.