«Таза Қазақстан»: ученые Университета имени Коркыт ата исследуют водные экосистемы

В рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» возрастает значение научных исследований, направленных на охрану окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и формирование экологической культуры. В этом контексте участие учёных Кызылординского университета имени Коркыт ата в международном научном проекте является важным шагом на пути решения экологических проблем региона с применением современных технологий.

Актуальность проекта обусловлена глобальными экологическими изменениями, происходящими в настоящее время. Изменение климата, учащение наводнений, деградация водных экосистем и антропогенная нагрузка на водные ресурсы требуют постоянного и точного мониторинга состояния природных объектов. Особое значение имеют оценка качества и безопасности водных ресурсов, своевременное выявление изменений и предупреждение потенциальных экологических рисков, что является одним из важных условий устойчивого развития.

Учёные Кызылординского университета имени Коркыт ата стали победителями международного научно-технологического проекта AQUADETECT, направленного на разработку усовершенствованных квантовых лавинных детекторов для высокоточного мониторинга водных объектов. Проект реализуется в рамках международной программы HORIZON-MSCA-2025-SE-01-01.

«Проект AQUADETECT направлен на формирование новых научно-технологических подходов к мониторингу водных объектов. В рамках проекта планируется разработать инновационную оптическую систему LIDAR, оснащённую датчиками нового поколения с высокой чувствительностью, способными регистрировать одиночные фотоны.

В реализации проекта участвуют ведущие учёные и инженеры из Португалии, Германии, Турции, Италии, Марокко, Украины, Казахстана и Азербайджана», – отметил руководитель проекта, профессор Нурбол Аппазов.

Следует отметить, что данная технология имеет высокую практическую значимость. Новая система может применяться для оценки риска наводнений, картографирования водных объектов и рельефа морского дна, мониторинга изменений экосистем, а также исследования подводных сред обитания. Подобные научные решения позволяют систематически оценивать состояние природных ресурсов и выявлять экологические угрозы на ранних этапах.