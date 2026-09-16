ИИ, EdTech и совместные исследования: казахстанский университет установил сотрудничество с SeoulTech

В рамках государственного визита Главы государства в Республику Корея и проведения Первого Саммита «Центральная Азия – Республика Корея» (C5+1) состоялась встреча министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбек с Президентом Сеульского национального университета науки и технологий (SeoulTech) Ким Дон Хваном.

В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления развития казахстанско-корейского сотрудничества в сфере науки, высшего образования и подготовки кадров, уделив особое внимание внедрению современных цифровых технологий и развитию совместных образовательных и исследовательских инициатив.

Ключевым практическим результатом встречи стало подписание Меморандума о взаимном сотрудничестве между Казахским национальным женским педагогическим университетом и SeoulTech.

Документ создает основу для формирования долгосрочного научно-образовательного партнерства между двумя университетами и предусматривает реализацию совместных инициатив по ряду приоритетных направлений. В частности, соглашение предполагает развитие сотрудничества в области искусственного интеллекта и цифрового образования, реализацию образовательных программ и проектов в сфере STEM/STEAM, разработку и внедрение современных решений EdTech, а также проведение совместных научно-исследовательских проектов.

Отдельное внимание будет уделено расширению академической мобильности студентов и преподавателей, обмену научным и образовательным опытом, проведению совместных мероприятий и созданию новых возможностей для профессионального и академического развития обучающихся.

Министр Саясат Нурбек отметил, что развитие партнерства с ведущими университетами Республики Корея отвечает стратегическим приоритетам Казахстана в области цифровой трансформации образования, подготовки высококвалифицированных специалистов и интеграции передовых технологий в образовательный процесс.

«Сотрудничество с ведущими корейскими университетами открывает новые возможности для развития человеческого капитала, внедрения современных образовательных технологий и реализации совместных научных проектов. Особенно важно, чтобы такие партнерства имели конкретное практическое содержание и создавали новые возможности для студентов, преподавателей и исследователей», – подчеркнул министр.

В свою очередь, стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении межуниверситетского взаимодействия и реализации новых совместных проектов, способствующих укреплению академических и научных связей между странами.

Подписание Меморандума стало очередным практическим шагом в укреплении сотрудничества двух стран в сфере науки и высшего образования и создает дополнительные условия для обмена знаниями, технологиями и лучшими образовательными практиками.