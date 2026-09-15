КазНУ расширяет стратегическое партнерство с ведущими университетами Кореи

В рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея Казахский национальный университет имени аль-Фараби подписал меморандумы о стратегическом сотрудничестве с ведущими вузами Кореи.

Соглашения были достигнуты в рамках саммита «Корея – Центральная Азия». В частности, КазНУ официально закрепил сотрудничество с Университетом Корё и Университетом Ёнсе.

В официальной церемонии приняли участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, исполняющий обязанности первого проректора – заместителя председателя Правления КазНУ Самгат Ермекбаев, а также представители руководства Университета Корё и Университета Ёнсе.

Сотрудничество КазНУ с Университетом Ёнсе системно развивается с 2011 года. Новый меморандум позволит укрепить академические связи, расширить обмен студентами и преподавателями, академическую мобильность и совместные образовательные инициативы. Соглашение с Университетом Корё предусматривает развитие совместных научных исследований, масштабных академических мероприятий и образовательных инициатив.

В целом два меморандума направлены на переход от отдельных академических обменов к комплексному стратегическому партнерству между КазНУ и ведущими университетами Кореи. Кроме того, для студентов КазНУ открываются новые возможности для прохождения научных и производственных стажировок в Университете Корё и Университете Ёнсе, совершенствования профессиональных компетенций и приобретения опыта в международной академической среде.

Отметим, что Университет Корё и Университет Ёнсе входят в престижную академическую группу SKY, объединяющую наиболее авторитетные университеты Республики Корея. Оба вуза занимают высокие позиции в международных рейтингах и играют ведущую роль в образовательной и научно-исследовательской системе страны.