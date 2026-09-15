ЕНУ и ABEEK установили сотрудничество в сфере инженерного образования

Сегодня в Сеуле в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея и первого саммита «Центральная Азия – Республика Корея» состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Евразийским национальным университетом имени Л.Н.Гумилева и Советом по аккредитации инженерного образования Кореи (Accreditation Board for Engineering Education of Korea, ABEEK).

В ходе церемонии Председатель правления – ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков и Президент ABEEK У Сын Ким подписали Меморандум о взаимопонимании, открыв новый этап сотрудничества между сторонами. Документ направлен на развитие взаимовыгодного взаимодействия в области инженерного и IT-образования, международной аккредитации образовательных программ, обмена профессиональным опытом и обеспечения качества высшего образования.

ABEEK является одной из международно признанных организаций в сфере аккредитации образовательных программ по инженерным направлениям. Сотрудничество ЕНУ с ABEEK позволит повысить качество инженерного и IT-образования, совершенствовать образовательные программы в соответствии с международными требованиями и внедрять передовые подходы к обеспечению качества. Кроме того, взаимодействие будет способствовать повышению международного признания квалификаций выпускников университета.

Подписание Меморандума расширяет международное партнерство ЕНУ и открывает новые возможности для укрепления академических связей между Казахстаном и Республикой Корея. Стороны выразили готовность и в дальнейшем развивать сотрудничество в соответствии с современными требованиями к качеству высшего образования и международной конкурентоспособности, а также реализовывать совместные инициативы.