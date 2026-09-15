Казахстан и Корея укрепляют сотрудничество в науке, высшем образовании и искусственном интеллекте

15 сентября в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея состоялся Казахско-корейский круглый стол, по итогам которого оформлен пакет значимых двусторонних договоренностей в сфере науки, высшего образования, искусственного интеллекта и высоких технологий.

По линии Министерства науки и высшего образования РК подписано более 40 межведомственных, межинституциональных и межвузовских документов. Достигнутые договоренности направлены на развитие совместных исследований, технологического сотрудничества, подготовку востребованных специалистов и расширение академических связей между двумя странами.

Одним из ключевых направлений стало сотрудничество в области редких и редкоземельных металлов. На базе Satbayev University при участии АО «Институт металлургии и обогащения», Корейского национального института редких металлов (KORAM) при Корейском институте промышленных технологий (KITECH) и профильных организаций двух стран предусмотрено создание Центра технологического сотрудничества. Соответствующий Меморандум о взаимопонимании создает основу для проведения совместных исследований, внедрения передовых технологий и развития промышленной кооперации в сфере редких металлов. Реализация проекта позволит объединить научно-технологический потенциал двух стран и усилить практическую составляющую сотрудничества.

Продолжается развитие взаимодействия в сфере искусственного интеллекта и подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей. В рамках сотрудничества Костанайского регионального университета имени А.Байтұрсынұлы и Университета Dong-Eui предусмотрено создание совместной лаборатории ИИ в сфере автомобильной промышленности. Лаборатория станет площадкой для реализации прикладных исследовательских проектов, внедрения решений на основе искусственного интеллекта и подготовки специалистов с учетом технологических потребностей отрасли.

Особое место в повестке двустороннего сотрудничества занимает проект KAIST Kazakhstan. По итогам встречи подписан документ, предусматривающий развитие университета по модели KAIST – ведущего корейского исследовательского университета.

В целом достигнутые договоренности расширяют возможности для прямого взаимодействия между университетами, научными организациями и технологическими компаниями Казахстана и Республики Корея. Совместные проекты в области искусственного интеллекта, редких металлов, высоких технологий и подготовки кадров создают условия для перехода к более глубокому и практико-ориентированному формату научно-образовательного партнерства.

Реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства, развитию научно-технологического потенциала и повышению конкурентоспособности системы высшего образования и науки Казахстана.