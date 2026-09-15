В Yessenov University запущены новые программы в сфере энергетики и логистики

В Yessenov University в рамках международного проекта «AKTANTEN in Aktau» запущены две магистерские образовательные программы – «Renewable Energy Systems» (Системы возобновляемой энергетики) и «Management in Logistics» (Менеджмент в логистике).

В ходе церемонии состоялась презентация новых программ. Участники обсудили развитие академического сотрудничества между высшими учебными заведениями Казахстана и Германии, расширение академической мобильности и реализацию совместных научно-образовательных проектов.

Новые программы направлены на внедрение международного опыта в образовательный процесс в сфере возобновляемой энергетики и логистики, развитие научных и прикладных проектов, а также подготовку специалистов в соответствии с современными требованиями рынка труда.

Проект реализуется при поддержке Германской службы академических обменов (DAAD). В нем участвуют Technical University of Berlin, HAW Hamburg, Technical University of Darmstadt, TH Wildau, Казахстанско-Немецкий университет и Yessenov University. Особенностью программ является возможность для обучающихся пройти академическую подготовку в партнерских вузах Германии, посещать лекции зарубежных профессоров и участвовать в научно-исследовательских проектах.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в поздравительном письме отметил, что запуск новых программ будет способствовать укреплению сотрудничества между Казахстаном и Германией в сфере образования, науки и инноваций.

«Проект «AKTANTEN in Aktau», реализуемый при поддержке Германской службы академических обменов (DAAD), является одним из конкретных результатов стратегического сотрудничества между Казахстаном и Германией. Новые магистерские программы в области возобновляемой энергетики и логистики позволяют внедрять международный опыт в образовательный процесс и готовить специалистов, востребованных современным рынком труда. Эта инициатива внесет вклад не только в развитие Мангистауского региона, но и в устойчивое развитие страны», – отметил Саясат Нурбек.

По словам исполняющего обязанности ректора Yessenov University Ермека Нурмаганбета, в рамках программ обучающиеся смогут получать знания от ведущих профессоров Германии и обмениваться международным опытом.

«В рамках проекта разработаны две новые образовательные программы по направлениям энергетики и логистики. В настоящее время по ним обучаются первые 29 студентов. Они смогут посетить Германию, обменяться опытом и принять участие в лекциях ведущих профессоров. Мы рассчитываем, что после возвращения в Казахстан они применят полученные знания и опыт для развития энергетики и логистики в регионе», – сказал Ермек Нурмаганбет.

Декан Берлинского технического университета Ханс Людгер Динель отметил важность новых программ для развития сотрудничества между Казахстаном и Германией в сфере образования.

«Сегодняшний запуск двух современных магистерских программ в Казахстане по направлениям энергетики и логистики – важное событие. На первом этапе по этим программам будут обучаться 29 студентов. Эта инициатива является одним из конкретных результатов сотрудничества, начатого президентами двух стран в 2023 году», – сказал Ханс Людгер Динель.

В Yessenov University новые программы реализуются во взаимосвязи с научными исследованиями и производственным партнерством. Это позволяет обучающимся осваивать современные технологии и международный опыт, а также формировать профессиональные компетенции, необходимые для решения практических задач в сфере энергетики и логистики.

Министерство науки и высшего образования РК уделяет особое внимание расширению международного академического сотрудничества и развитию совместных образовательных программ. Такие проекты способствуют повышению конкурентоспособности системы высшего образования, расширению академической мобильности и развитию человеческого капитала.

Новые магистерские программы направлены на дальнейшее укрепление стратегического сотрудничества Казахстана и Германии в сфере образования, науки и инноваций, а также подготовку квалифицированных специалистов, способных внести вклад в социально-экономическое развитие региона.