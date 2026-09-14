Специальные высшие учебные заведения Казахстана укрепляют международное партнерство

Министерство науки и высшего образования РК продолжает работу по развитию международного сотрудничества специальных высших учебных заведений, расширению академических связей и внедрению современных подходов к подготовке кадров.

Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК заключила соглашение о сотрудничестве с Европейским университетом права и управления (ELGU). Соглашение предусматривает реализацию совместных образовательных программ, в том числе программ двойных дипломов, развитие академической мобильности и организацию стажировок.

В рамках достигнутых договоренностей 20 магистрантов и докторантов Академии направятся на стажировку в ELGU. Стороны также рассмотрели перспективы открытия филиала ELGU на базе Академии.

Еще одним направлением сотрудничества станет создание на базе Академии Центра Европейской организации публичного права (EPLO). Площадка будет ориентирована на проведение совместных научных исследований, участие в международных и грантовых проектах, а также подготовку и переподготовку сотрудников правоохранительных и государственных органов. В числе приоритетных направлений – кибербезопасность, применение искусственного интеллекта и противодействие транснациональной организованной преступности.

Международное сотрудничество развивается и в Академии управления МВД Республики Казахстан. В сентябре 2026 года на базе Академии запущена двудипломная образовательная программа совместно с Национальным университетом судебных наук (NFSU) в Гандингаре, Индия.

Программа предусматривает подготовку кадров по востребованным направлениям, включая кибербезопасность, цифровую криминалистику, судебную экспертизу и прикладные уголовные расследования.

Развитие международных партнерств создает дополнительные возможности для специальных высших учебных заведений Казахстана, способствует обмену опытом и образовательными практиками, а также позволяет расширять доступ обучающихся и сотрудников к международным образовательным и исследовательским возможностям.