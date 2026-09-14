Study in Kazakhstan: казахстанские вузы расширяют международное сотрудничество

Amanzholov University продолжает расширять международное сотрудничество и привлекать иностранных граждан к обучению в Казахстане. В настоящее время в университете обучаются 170 иностранных граждан, в том числе 124 человека осваивают образовательные программы высшего, а также технического и профессионального образования.

В состав основного контингента входят 97 студентов бакалавриата, 4 магистранта, 3 докторанта, 17 студентов Высшего колледжа и 3 участника академической мобильности. Еще 46 иностранных граждан проходят языковую подготовку и подготовку к поступлению на основные образовательные программы.

Сегодня в университете обучаются граждане 13 государств. Наибольшее количество составляют граждане Монголии – 63 человека, Китая – 28, России – 11, Азербайджана – 5 и Бангладеш – 4. Также образование в Amanzholov University получают граждане Кыргызстана, Узбекистана, Афганистана, Палестины, Марокко, Индонезии, Турции и Украины.

В 2026 году география иностранных обучающихся расширилась за счет новых стран – Марокко, Индонезии, Бангладеш и Палестины. Это отражает растущий интерес иностранных абитуриентов к возможностям получения образования в Казахстане.

Иностранные студенты обучаются по широкому спектру направлений – от педагогики, гуманитарных и социальных наук до естественно-научных и технических специальностей. Наиболее востребованными остаются программы в области физической культуры и спорта, педагогики, математики, иностранных языков, журналистики и информационных технологий.

Важную роль в привлечении иностранных абитуриентов играет платформа Study in Kazakhstan. Представители Amanzholov University принимают участие в международных образовательных выставках, проводимых в рамках платформы, где представляют возможности казахстанского высшего образования и знакомят потенциальных абитуриентов с образовательными программами университета. Такая работа способствует выходу на новые рынки и расширению географии международного сотрудничества.

Параллельно университет укрепляет партнерские связи с зарубежными организациями. Международная партнерская сеть Amanzholov University охватывает 33 страны, а общее количество действующих договорных позиций с зарубежными организациями достигло 200. Только в 2026 году заключено 24 новых соглашения.

Международное сотрудничество реализуется по нескольким направлениям, включая совместную магистерскую программу, онлайн-курсы, академическую мобильность и международный обмен. В 2026 году в программах академической мобильности участвуют 38 студентов университета. В рамках академической мобильности студенты проходят обучение в университетах Польши, Румынии, Литвы, Италии, Малайзии, Китая, Южной Кореи, Узбекистана, Турции, Кыргызстана и Азербайджана.

Расширение контингента иностранных обучающихся, появление новых стран в географии набора и рост числа международных партнерств свидетельствуют о последовательной работе Amanzholov University по продвижению казахстанского образования за рубежом и укреплению международной привлекательности системы высшего образования Казахстана.