Казахстан расширяет интеграцию Coursera в систему высшего образования

В рамках международного мероприятия FWD Virtual 2026 состоялась панельная сессия «Формирование готовности персонала к работе в эпоху ИИ». В обсуждении приняли участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, заместитель вице-канцлера по инновациям в преподавательской деятельности системы университетов Texas A&M Ким Ринирсон и глобальный руководитель направления развития навыков и персонала Randstad Ренате Декен. Модерировала дискуссию директор по работе с клиентами Coursera и Udemy Нирача Тайчахунавуд.

Участники обсудили вопросы подготовки кадров к требованиям эпохи искусственного интеллекта, развития цифровых и человеческих навыков, трансформации образовательных программ и повышения карьерной готовности выпускников. Особое внимание было уделено практическим подходам к развитию компетенций и внедрению ИИ в образовательный процесс.

В ходе панельной сессии Саясат Нурбек рассказал о результатах сотрудничества Казахстана с платформой Coursera и обозначил основные этапы работы – от обеспечения доступа к международным онлайн-курсам до их полноценного включения в образовательные программы.

«За три года мы прошли важный путь – от предоставления студентам доступа к международным онлайн-курсам до их полноценного включения в содержание образовательных программ. Это особенно важно в условиях стремительного развития технологий и появления новых компетенций в таких сферах, как искусственный интеллект, анализ данных и кибербезопасность. Сотрудничество с Coursera мы начали в 2023 году с 25 региональных университетов. Сегодня платформа используется уже в 100 казахстанских вузах. При этом онлайн-курсы включаются в содержание образовательных программ, а результаты обучения могут признаваться и засчитываться в качестве академических кредитов. Таким образом, мы формируем гибкую модель образования, которая позволяет студентам получать актуальные знания и компетенции, востребованные на рынке труда», – отметил министр.

В 2023-2025 годах в образовательные программы было включено 11 984 онлайн-курса, студентам перезачтено 211 726 академических кредитов. Результаты обучения, полученные на платформе, официально признаны у 190 630 студентов.

Одним из важных направлений сотрудничества стало развитие компетенций в сфере искусственного интеллекта. В 2025 году 98 044 обучающихся получили 109 987 сертификатов по направлениям, связанным с ИИ. В рамках программы AI-Sana Coursera стала одной из основных платформ для освоения студентами соответствующих навыков.

Министр также отметил, что результаты программы находят отражение в практических проектах студентов. Обучающиеся казахстанских вузов с использованием технологий ИИ разработали более 100 стартапов и прикладных решений. Среди них – SignBridge для перевода жестового языка, Baqylay.kz для проведения пост-аудита государственных закупок и SmartWalk – средство передвижения с AI-модулем для детей с церебральным параличом.

В рамках сотрудничества особое внимание уделяется адаптации образовательного контента на казахский и русский языки. На сегодняшний день локализован 171 курс, 16 казахстанских вузов разместили на платформе Coursera собственные массовые открытые онлайн-курсы. Кроме того, более 2 000 преподавателей получили возможность пройти обучение по программе Course Builder.

Ключевыми партнерами проекта являются Общественный фонд «Қазақстан халқына» и Bilim Upskill. При поддержке фонда в 2023 году проект был запущен в регионах, к нему подключились 25 вузов, а доступ к платформе получили 23 тысячи студентов. Bilim Upskill оказывает вузам поддержку в переводе и адаптации курсов, обучении преподавателей, а также внедрении онлайн-обучения в образовательный процесс.

Сегодня Coursera стала частью образовательной экосистемы Казахстана. Онлайн-обучение используется не только для дополнительного образования студентов, но и для обновления образовательных программ и формирования востребованных компетенций. Всего более 255 тысяч обучающихся получили сертификаты платформы, а общее количество выданных сертификатов достигло 554 784.

На следующем этапе сотрудничества до 2028 года казахстанским вузам ежегодно будет доступно не менее 30 тысяч лицензий. Основной акцент будет сделан на включении курсов по ИИ и микроквалификаций в образовательные программы, а также на оперативном обновлении содержания подготовки кадров с использованием данных о навыках, востребованных на рынке труда.

Такой подход позволит теснее связать возможности международных образовательных платформ с потребностями студентов, высших учебных заведений и рынка труда.