В QyzPU создан первый Студенческий Құрылтай

В Казахском национальном женском педагогическом университете создан первый «QyzPU Студенческий Құрылтай – 2026», в состав которого вошел 41 студент. Новая инициатива направлена на поддержку предложений и инициатив студентов, обсуждение актуальных вопросов молодежи и создание площадки для активного участия студентов в общественной жизни университета.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения молодежи, принявшей активное участие в кампании по выборам депутатов Курултая Республики Казахстан. В мероприятии принял участие руководитель Управления по вопросам молодежной политики города Алматы Азиз Кажденбек, который вручил активистам специальные награды.

Также был представлен состав «QyzPU Студенческого Құрылтая – 2026». По итогам голосования председателем Студенческого Құрылтая избрана магистрантка 1-го курса Института филологии Ұлдамет Аженова.

Председатель правления – ректор университета Бейбітгүл Кәрімова отметила, что создание Студенческого Құрылтая открывает новые возможности для учета мнения молодежи и поддержки студенческих инициатив.

«Студенческий Құрылтай – это важная площадка, которая позволяет услышать мнение студентов, открыто обсуждать актуальные вопросы и реализовывать конкретные инициативы. Данная структура будет способствовать развитию лидерских качеств молодежи и ее активному участию в общественной жизни университета», – сказала Бейбітгүл Кәрімова.

Руководитель Управления по вопросам молодежной политики города Алматы Азиз Кажденбек отметил важность создания Студенческого Құрылтая в Казахском национальном женском педагогическом университете.

«Создание Студенческого Құрылтая в Казахском национальном женском педагогическом университете – важный шаг в развитии студенческого самоуправления. Уверен, что новый состав будет всесторонне рассматривать актуальные вопросы студентов и вести результативную работу», – сказал Азиз Кажденбек.

В составе Студенческого Құрылтая будут работать 8 комитетов по направлениям образования и академического качества, науки, цифровизации, экологии, культуры, социальных вопросов и инклюзии, предпринимательства, правовой грамотности и международного сотрудничества.

В своей деятельности Студенческий Құрылтай будет руководствоваться концепцией университета «Мектеп парасаты» и развивать взаимодействие с Альянсом студентов Казахстана и институтом студенческого омбудсмена.