Ученые обсудили историческое значение Северного Казахстана в эпоху Золотой Орды

В Kozybayev University состоялся международный круглый стол «Северный Казахстан в системе степных коммуникаций Золотой Орды». Мероприятие объединило ученых, археологов, историков, источниковедов и молодых исследователей из Казахстана, России, США и Турции.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал необходимость глубокого научного осмысления наследия Улуса Джучи и отмечал особое место Золотой Орды в истории степной цивилизации. В этом ключе в Kozybayev University сконцентрировались на исследовании Северного Казахстана – территории, которая на протяжении веков находилась в системе политических, торгово-экономических и культурных связей Великой степи.

Открывая круглый стол, Председатель правления – ректор Kozybayev University Ербол Исакаев отметил:

«Через нашу территорию в средние века проходили пути, связывающие различные части Евразии, взаимодействовали культуры и пересекались интересы. Поэтому изучение исторической коммуникации позволяет рассматривать Северный Казахстан не как периферийную территорию, а как часть большого пространства, где развиваются процессы, оказавшие влияние на дальнейшую историю Евразии».

Среди подтверждающих фактов такого понимания прошлого региона, открытый в 2019 году в ходе археологических раскопок вблизи с. Каратал Уалихановского района СКО мавзолей Кызыл-Оба. Это уникальный археологический памятник эпохи Золотой Орды, изучение которого вели ученые Института археологических исследований Павлодарского педагогического университета им. Ә.Марғұлана при участии Kozybayev University.

О раскопках на древнем городище Ак-Ирий в Кызылжарском районе СКО рассказал профессор Kozybayev University Анатолий Плешаков. Он уже более 20 лет во главе Северо-Казахстанской экспедиции изучает этот уникальный объект.

«В этом году мы получили результаты радиоуглеродного анализа находок с городища – костей и древесного угля. Экспертиза проводилась в лаборатории по определению датировок в Вильнюсе (Литва). Было установлено, что это период Золотой Орды», – рассказал Анатолий Плешаков.

Главными находками городища стали конструкции печей, предназначенные для выплавки металла, что свидетельствует о высоких навыках в технологии металлургического производства. Здесь же обнаружены коптильни для заготовки мяса.

Среди других тем круглого стола – историческая преемственность логистических маршрутов, применение дискурсивного анализа к письменным источникам Золотой Орды, историографическое осмысление Северного Казахстана в ордынский период, история региона Кызылжар, археологические разведочные исследования, женщины в системе власти и династической политики Золотой Орды и другие.

Жаксылык Сабитов, директор Научного института изучения Улуса Джучи, осветил вопросы административно-территориального деления Золотой Орды в 1225-1359 годах. А Ирина Панюшкина, профессор University of Arizona, известный ученый с области экологической археологии и дендроклиматологии сообщила об исследовании археологических свидетельств перехода военного посланника через пустыню Бетпак-Далу.

Представленные на мероприятии доклады рассматривались с разных научных позиций: археологов, специалистов по исторической географии, архивному делу и историографии, представителей естественно-научных направлений. Такое многообразие научных подходов создает основу для содержательного профессионального диалога и позволяет сформировать устойчивое междисциплинарное направление по исследованию Улуса Джучи и роли Северного Казахстана в системе степных коммуникаций.