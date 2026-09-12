Вузы Казахстана и Малайзии расширяют академическое сотрудничество

Международная образовательная корпорация (KazGASA) принимает делегацию Международного исламского университета Малайзии (International Islamic University Malaysia, IIUM), в состав которой вошли профессора и 28 студентов. Поездка проходит в рамках программы международной академической мобильности и направлен на укрепление образовательных, научно-исследовательских и культурных связей между Казахстаном и Малайзией.

В рамках программы проходят лекции, практические занятия, научные дискуссии и встречи по обмену опытом с участием профессоров и студентов. Особое внимание уделяется вопросам архитектуры, сохранения историко-культурного наследия, цифровой документации, а также применению современных методов исследования архитектурных объектов.

Одним из ключевых направлений поездки стало совместное исследование архитектурного и историко-культурного наследия Казахстана студентами и профессорско-преподавательским составом KazGASA и IIUM.

Международная исследовательская группа проводит полевые исследования в городе Жаркент, где изучает один из уникальных памятников архитектуры Казахстана – Жаркентскую мечеть.

В ходе исследования участники рассматривают архитектурно-пространственные особенности объекта, его историческую и культурную ценность, а также современные подходы к его сохранению и изучению. Совместная полевая работа позволяет студентам применять полученные теоретические знания на практике и приобретать опыт проведения международных исследований.

Программы международной академической мобильности являются одним из важных механизмов укрепления международного сотрудничества в сфере высшего образования и науки. Такие инициативы способствуют расширению академического опыта студентов и преподавателей, развитию исследовательских компетенций, повышению качества подготовки специалистов и популяризации историко-культурного наследия Казахстана в международном научном сообществе.