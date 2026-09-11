Казахстанские вузы вносят вклад в развитие социального предпринимательства

В Астане состоялось официальное открытие первого международного саммита социальных предпринимателей «Социальные инвестиции для устойчивого будущего». В мероприятии приняли участие около 700 представителей Казахстана и зарубежных стран, в том числе Германии, Канады, Малайзии и государств СНГ. Саммит объединил социальных предпринимателей, инвесторов, представителей государственных органов, международных организаций и институтов развития.

Вице-министр науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова отметила, что социальное предпринимательство становится важным инструментом решения актуальных общественных задач и формирования культуры ответственного предпринимательства.

«Социальное предпринимательство меняет привычные подходы, объединяя экономическую эффективность с решением актуальных общественных задач. Каждая новая идея может стать не только основой для создания бизнеса, но и инструментом поддержки людей, защиты окружающей среды и развития инклюзии. Истинная ценность экономического роста проявляется тогда, когда он служит общему благу», – сказала вице-министр.

В своем слове выступлении она отметила, что в системе высшего образования Казахстана последовательно развиваются проекты и инициативы, направленные на поддержку социального предпринимательства. Сегодня на базе 19 вузов работают более 75 лабораторий, созданных совместно с партнерами, среди которых 1C Казахстан, AWS, CISCO Networking Academy, Huawei Technologies Kazakhstan, KEGOC и другие компании.

В вузах также открываются «Школы социального предпринимательства», направленные на развитие практических навыков и компетенций в сфере социального бизнеса. Такие школы работают, в частности, в Международном университете Астана и Алматы Менеджмент Университете (AlmaU). В Международном университете Астана на уровне магистратуры реализуется образовательная программа «Социальное предпринимательство». В текущем году на программу был принят 21 магистрант.

Высшие учебные заведения также реализуют социальные проекты, ориентированные на решение конкретных общественных задач. Один из примеров – инициатива Кокшетауского университета имени Ш.Уалиханова, реализуемая совместно с проектом Erasmus+ DIANA.

Развивается и студенческое предпринимательство. Студенты казахстанских вузов участвуют в международной программе Enactus, которая реализуется в 33 странах мира и направлена на развитие предпринимательских инициатив, способствующих решению социальных и экономических задач.

Дополнительные возможности для развития компетенций в сфере социального предпринимательства предоставляются через образовательные платформы. В 2023-2026 годах более 30 обучающихся прошли на платформе Coursera курсы по социальному предпринимательству, включая направления по маркетинговым стратегиям, запуску бизнеса и развитию социальных предприятий.

«Подобные инициативы помогают формировать у студентов не только предпринимательские компетенции, но и культуру социальной ответственности. Объединяя образование, предпринимательство и общественную пользу, мы создаем основу для устойчивого и гармоничного развития общества», – подчеркнула вице-министр.