От академических обменов до совместных исследований: Казахстан и Китай развивают научное партнерство

Сегодня состоялась встреча и.о. министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбек с делегацией Китайской ассоциации по науке и технике (CAST, China Association for Science and Technology) во главе с исполнительным президентом ассоциации Цзюнькэ Хэ.

Во встрече также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Казахстан Чуньлинь Хань, директор Центра по обучению и работе с кадрами Китайской ассоциации по науке и технике Шужуй Ван, исполнительный президент Шэньсийской провинциальной ассоциации по науке и технике КНР Юйци Ли.

В ходе встречи Саясат Нурбек рассказал о ключевых реформах, реализуемых Министерством науки и высшего образования РК, направленных на дальнейшее развитие и укрепление национальной системы высшего образования и науки. Отдельное внимание было уделено перспективам создания образовательного центра в Центральной Азии, который может стать важной площадкой для расширения международного образовательного и научного сотрудничества.

Руководитель китайской делегации, в свою очередь, представил деятельность и ключевые проекты Китайской ассоциации по науке и технике. CAST – некоммерческая неправительственная организация, объединяющая ученых и инженеров Китая. В настоящее время ассоциация и входящие в ее структуру организации являются членами более 250 международных научно-технических организаций.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления сотрудничества между Министерством и CAST. В частности, были рассмотрены вопросы содействия академическим обменам, реализации совместных проектов в научно-технической сфере, а также развития взаимодействия в области популяризации науки, научного образования и повышения уровня научной грамотности населения.

Особое внимание было уделено возможностям выработки совместных договоренностей в сфере научно-гуманитарного обмена и реализации инициатив, направленных на укрепление профессиональных и академических связей между учеными, исследователями и специалистами двух стран.

Саясат Нурбек предложил проработать вопросы организации сотрудничества в области взаимных научных стажировок, искусственного интеллекта, коммерциализации результатов научно-технической деятельности и подготовки кадров в области инженерии.