В Казахстане расширяются международные подходы к подготовке авиационных кадров

В Академии гражданской авиации проходит международная образовательная программа с участием специалистов Boeing и Istanbul Technical University, направленная на развитие современных цифровых, профессиональных и коммуникативных компетенций будущих авиационных специалистов.

Обучение проходит в рамках международного Upskilling Project. Инициатива направлена на дополнение академической подготовки студентов практическими навыками, востребованными на современном рынке труда, а также содействие их успешной профессиональной адаптации.

«Современная подготовка авиационных специалистов должна отвечать не только требованиям образовательных стандартов, но и реальным запросам отрасли. Именно поэтому для нас важно создавать возможности для студентов получать практический опыт непосредственно от представителей ведущих международных компаний и университетов. Такие инициативы позволяют расширять профессиональный кругозор студентов, развивать их цифровые и коммуникативные компетенции и формировать готовность к работе в условиях быстро меняющейся авиационной отрасли», – отметил проректор по академической деятельности Академии гражданской авиации Кайрат Жакупов.

Программа включает два взаимодополняющих направления – Digital Tools и Soft Skills. Такой подход позволяет дополнить профильную академическую подготовку компетенциями, которые приобретают все большее значение в условиях цифровой трансформации авиационной отрасли.

Около 100 студентов Академии приняли участие в обучении по направлению Digital Tools. В ходе занятий они познакомились с современными цифровыми инструментами, в том числе решениями на основе искусственного интеллекта, и рассмотрели возможности их практического применения в учебной и профессиональной деятельности. 25 студентов прошли практические занятия по направлению Soft Skills. Участники развивают навыки эффективной коммуникации, командной работы, презентации и профессионального взаимодействия.

Международную программу координируют профессор, доктор Hülya Cebeci из Istanbul Technical University и Filiz Hayirli Tepebasi, директор по связям с государственными органами, стратегическому и бизнес-развитию Boeing в Анкаре.

«Центральная Азия демонстрирует стремительный рост авиационной отрасли, и для поддержки этого развития нам нужны талантливые и хорошо подготовленные специалисты. Мы верим, что Казахстан может стать сильным связующим звеном для авиации в Центральной Азии. Именно поэтому Boeing инвестирует в развитие образования и формирование кадрового потенциала авиационной отрасли», – отметила Filiz Hayirli Tepebasi.

Участие представителей международного академического сообщества и мировой авиационной индустрии предоставляет студентам возможность получить практический международный опыт, ознакомиться с современными подходами к профессиональной подготовке и лучше понять компетенции, востребованные работодателями.

«Технические знания должны быть соединены со способностью эффективно коммуницировать, сотрудничать и решать проблемы. Именно поэтому мы надеемся, что два модуля программы помогут студентам по-новому взглянуть на компетенции, необходимые им в будущей профессиональной деятельности. Это особенно важно для развития авиационной отрасли и экономики Казахстана», – отметила Hülya Cebeci.

По итогам обучения студенты получили сертификаты об участии в международной образовательной программе, подтверждающие освоение соответствующих компетенций.

Для Академии гражданской авиации развитие компетенций будущего является одним из важных направлений подготовки квалифицированных кадров для отрасли. Международные образовательные инициативы способствуют укреплению практико-ориентированного подхода к обучению, расширению сотрудничества с зарубежными академическими и индустриальными партнерами, а также создают новые возможности для обмена опытом между студентами, преподавателями и представителями авиационной отрасли.

Проведение программы соответствует курсу на развитие современной, цифровой и ориентированной на компетенции модели подготовки авиационных кадров, в которой академические знания дополняются практическими навыками и международным опытом.