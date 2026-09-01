Study in Kazakhstan: первая группа азербайджанских студентов прибыла в Kozybayev University для обучения

В Северо-Казахстанскую область прибыла первая группа граждан Азербайджанской Республики, поступивших на обучение в Kozybayev University. В ее составе – 32 студента, зачисленных на образовательные программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Иностранные студенты будут обучаться по востребованным направлениям, включая финансы, экономику, химию, инженерное дело и информационные технологии. Всего в 2026 году в университете планируется обучение более 100 граждан Азербайджана.

Росту интереса иностранных абитуриентов к казахстанским вузам также способствует развитие международного образовательного проекта «Study in Kazakhstan», реализуемого Министерством науки и высшего образования РК.

В рамках проекта представители Kozybayev University дважды посетили Азербайджанскую Республику – в марте 2025 года и мае 2026 года. В Баку представители университета приняли участие в выставках «Study in Kazakhstan», где предоставили абитуриентам и их родителям информацию о высших учебных заведениях Казахстана, образовательных программах, условиях поступления и обучения, а также карьерных возможностях для выпускников.

В результате проведенной системной работы сформировался устойчивый интерес граждан Азербайджана к получению образования в Казахстане. В этом году первая группа азербайджанских студентов прибыла в Северо-Казахстанскую область и приступила к подготовке к новому учебному году.

Развитие международной академической мобильности и привлечение иностранных студентов являются одними из важных направлений интернационализации высшего образования и развития международного сотрудничества Казахстана. Увеличение числа иностранных студентов способствует укреплению академических и научных связей между высшими учебными заведениями и повышению международной привлекательности казахстанского образования.

Обучение азербайджанских студентов в Kozybayev University открывает новые возможности для дальнейшего расширения образовательного и научного сотрудничества между двумя странами, укрепления академических связей и реализации новых совместных проектов.