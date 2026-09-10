Национальный молодежный диалог: в Казахстане обсудили подготовку кадров для атомной отрасли

В Евразийском национальном университете имени Л.Н.Гумилева состоялся Национальный молодежный диалог «Ядерный диалог на равных: путь молодежи в атомную отрасль». В открытой встрече со студентами приняли участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек и председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

Первые молодежные диалоги по вопросам развития атомной отрасли прошли в Алматы и Астане. Основное внимание в ходе диалога было уделено вопросам подготовки отечественных специалистов для атомной отрасли, развитию образовательных программ, практической подготовке студентов и формированию новых компетенций, востребованных в условиях технологического развития отрасли.

Министр науки и высшего образования отметил, что развитие атомной энергетики формирует долгосрочный спрос на квалифицированные кадры, а система высшего образования должна своевременно отвечать на эти потребности.

«Атомная отрасль – это не только технологии и инфраструктура, но прежде всего люди, которые будут обеспечивать ее развитие на протяжении десятилетий. Формирование новой атомной отрасли Казахстана невозможно без сильной научной и образовательной базы. Поэтому наша задача уже сегодня – создавать условия для подготовки специалистов, обладающих фундаментальными знаниями, современными инженерными и цифровыми компетенциями, с учетом перспективных потребностей отрасли.

В Казахстане подготовка кадров для атомной отрасли ведется в 12 вузах. Мы последовательно усиливаем практическую составляющую образования: студенты работают в современных лабораториях, проходят производственные практики и стажировки, участвуют в реальных проектах и решают задачи, поставленные предприятиями. При этом отрасль требует не только физиков и инженеров, но и специалистов в сфере IT, экономики, экологии, международного сотрудничества и других направлений.

Наша задача – сформировать единую экосистему, в которой образование, наука и производство работают вместе, а молодой специалист еще во время обучения понимает свой профессиональный путь и возможности развития. Молодежь должна видеть в атомной отрасли не просто возможность выбрать профессию, а возможность стать частью формирования новой технологической отрасли Казахстана и участвовать в определении ее будущего», – подчеркнул Саясат Нурбек.

Сегодня подготовка специалистов, востребованных в атомной сфере, ведется в ведущих отечественных вузах по направлениям энергетики, физики, инженерии, горного дела и другим смежным специальностям. С 2000 года по соответствующим образовательным программам подготовлено порядка 4,5 тысячи специалистов.

При этом с учетом перспективного развития атомной энергетики требования к подготовке кадров будут расширяться. Помимо специалистов по эксплуатации и обслуживанию оборудования, ядерной и радиационной безопасности, отрасли потребуются инженеры, ученые, преподаватели, специалисты в области цифровых технологий, робототехники, анализа данных, кибербезопасности и экологического мониторинга.

Особое значение имеет сочетание фундаментальной подготовки с практическим опытом. Возможности для прохождения практики и стажировок студентам предоставляют Национальный ядерный центр РК и Институт ядерной физики. За последние десять лет стажировку в Астанинском филиале Института ядерной физики прошли более 500 студентов ЕНУ. Более 100 выпускников университета сегодня работают в Астанинском филиале ИЯФ, Агентстве и других профильных организациях.

В свою очередь, председатель Агентства РК по атомной энергии отметил, что в ближайшие 10-15 лет Казахстану потребуются не только специалисты для работы на атомных электростанциях, но и инженеры, ученые, преподаватели и управленцы, способные сформировать собственную национальную атомную школу.

«Мы хотим видеть молодого казахстанского специалиста не просто работником АЭС, а профессионалом, который способен участвовать в развитии всей атомной отрасли страны», – отметил председатель Агентства.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено международным образовательным возможностям для молодежи. Студенты могут участвовать в совместных программах с Объединенным институтом ядерных исследований, обучаться по международной магистерской программе TUNEM в Университете Цинхуа, а также претендовать на стипендии Atomic Energy Scholarship. В рамках программы «Болашак» для работников атомной отрасли ежегодно выделяется 20 стипендий для обучения и прохождения стажировок в ведущих вузах мира.

Участники диалога также обсудили перспективы развития атомной энергетики и влияние реализации соответствующих проектов на социально-экономическое развитие регионов. В частности, строительство объектов в районе поселка Улкен будет сопровождаться созданием новых рабочих мест и дополнительным спросом на специалистов. На этапе строительства потребуется более 10 тысяч человек.

Встреча объединила не только студентов и молодых специалистов, обучающихся и работающих в сфере ядерной физики, но и представителей смежных направлений и отраслей. Такой открытый формат позволил обсудить наряду с технологическими задачами атомной отрасли вопросы ядерного и смежного образования, профессионального развития молодежи, международного сотрудничества и взаимодействия с обществом. Предложения и мнения, высказанные в ходе диалога, направлены на дальнейшее вовлечение молодежи в развитие атомной отрасли и совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров.