Study in Kazakhstan: более 70 иностранных студентов будут обучаться в КарИУ

В рамках проекта «Study in Kazakhstan», реализуемого Министерством науки и высшего образования РК, иностранным гражданам предоставляется возможность получить информацию о казахстанских вузах, образовательных программах, условиях поступления и обучения.

В 2026-2027 учебном году в Карагандинском индустриальном университете будут обучаться более 70 иностранных студентов, поступивших в рамках проекта. Они представляют Азербайджан, Беларусь, Египет, Йемен, Кению, Кыргызстан, Россию, Туркменистан и Узбекистан.

Иностранные граждане зачислены на образовательные программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры. На платной основе в университет приняты 27 бакалавров, 16 магистрантов и 12 докторантов.

Иностранные студенты выбрали образовательные программы в области энергетики, инженерии, информационных технологий, химии, экологии, экономики и управления.

Проект «Study in Kazakhstan» направлен на продвижение казахстанского высшего образования и информирование иностранных абитуриентов о возможностях обучения в вузах страны. Поступление иностранных граждан осуществляется по различным образовательным уровням и направлениям подготовки.

Карагандинский индустриальный университет осуществляет подготовку кадров по направлениям, связанным с промышленностью, инженерией, технологиями, экономикой и управлением. Расширение географии иностранных обучающихся является одним из направлений развития международного сотрудничества казахстанских организаций высшего образования.