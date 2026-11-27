В Таразском университете имени М.Х.Дулати прошел международный научно-теоретический форум, посвященный изучению истории средневекового Казахстана на основе письменных источников и археологических материалов. В рамках форума университет и Научный институт изучения Улуса Джучи подписали меморандум о научном сотрудничестве.

В форуме «Актуальные вопросы изучения истории средневекового Казахстана на основе письменных источников: от раннесредневековых государств до эпохи Мухаммеда Хайдара Дулати» приняли участие представители казахстанских вузов и научно-исследовательских институтов, докторанты и молодые исследователи. Ученые из Кыргызстана, Узбекистана и Индии представили результаты исследований, посвященных общему историко-культурному наследию народов Центральной Азии.

На открытии форума выступили председатель совета директоров университета Ракымбек Жолаев и председатель правления – ректор Ляззат Еркинбаева. Подписанный меморандум предусматривает реализацию совместных научных проектов по истории средневекового Казахстана и обмен исследовательским опытом.

На пленарном заседании ученые обсудили историю Могулистана по трудам «Тарих-и Рашиди» и «Маджму ат-таварих», общие исторические сюжеты в произведениях Захир ад-Дина Мухаммеда Бабура и Мухаммеда Хайдара Дулати, а также освещение истории Чагатайского улуса в китайской историографии. Исследователи представили доклады об этнической атрибуции раннесредневековых памятников на территории Казахстана, древних надписях Таласской долины, истории Улуса Джучи и средневекового Туркестана.

Особое внимание участники уделили сведениям, содержащимся в труде Мухаммеда Хайдара Дулати «Тарих-и Рашиди», формированию Казахского ханства. Ряд докладов был посвящен эпосу «Едиге», образу Огуз-хана, границам улуса Хайду, роли женщин в управлении Улусом Джучи и средневековой ономастике.

В рамках форума директор Научного института изучения Улуса Джучи, доктор философии (PhD) Жаксылык Сабитов прочитал открытую лекцию. Он рассказал о том, как оценивать достоверность исторических свидетельств, определять позицию автора и сопоставлять сведения из разных источников.