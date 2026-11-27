По инициативе Kozybayev University в Северо-Казахстанской области впервые проходит республиканский студенческий форум «Soltustik Student Forum». Двухдневный форум объединил студентов Kozybayev University и еще 11 вузов Астаны, Кокшетау, Костаная, Павлодара и Караганды.

Форум направлен на укрепление сотрудничества между вузами, обмен опытом между студентами и реализацию совместных инициатив. Участники обсудят ключевые направления, обозначенные в Послании Главы государства народу Казахстана, а также основные положения новой Конституции и их значение.

Открывая панельную сессию, член правления Kozybayev University по социально-культурному развитию Адильхан Толепберген отметил, что форум призван укрепить студенческое сообщество региона и развить лидерские качества молодежи. По его словам, в программе особое внимание уделено принципам «Толық адам», «Адал азамат», «Закон и порядок» и «Читающая нация», а также ценностям единства, солидарности, созидания и новаторства.

Заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Акерке Абылайхан приняла участие в форуме в онлайн-формате. Она отметила, что развитие Казахстана в ближайшие 10-15 лет напрямую зависит от сегодняшней молодежи, и подчеркнула важность общественной активности студентов и их стремления к знаниям.

В программу форума вошли практические занятия «Женское лидерство в современном обществе», «Современные коммуникации в контексте новой Конституции» и «Искусственный интеллект в формировании личного бренда». Для участников также предусмотрены интеллектуальные игры, мастер-классы и экскурсии, знакомящие с историко-культурным наследием региона.