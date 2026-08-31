Абай университет начинает новый учебный год с новыми образовательными программами

В 2026-2027 учебном году в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая будет реализован ряд новых инициатив. В частности, срок обучения по образовательной программе «Информационные системы и искусственный интеллект» сокращен с четырех до трех лет. Кроме того, в университете открывается факультет информационных технологий и искусственного интеллекта, а также планируется запуск совместной программы двойного диплома с зарубежным научно-технологическим университетом «Сириус».

Сокращение срока обучения является важным шагом, направленным на подготовку специалистов, соответствующих современным требованиям рынка труда. При этом особое значение приобретает гибкое обновление образовательных программ в таких динамично развивающихся сферах, как IT и искусственный интеллект.

В этой связи с 2026-2027 учебного года срок обучения по образовательной программе «6B06102 – Информационные системы и искусственный интеллект» в КазНПУ имени Абая сокращен с четырех до трех лет. За три года обучающиеся смогут получить степень бакалавра, сформировать профессиональные компетенции в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта и раньше выйти на рынок труда.

Открытие в университете факультета информационных технологий и искусственного интеллекта также позволит усилить подготовку кадров по цифровым направлениям. Новый факультет будет ориентирован на подготовку востребованных специалистов в сфере современных технологий, а также развитие практических и профессиональных навыков обучающихся.

Кроме того, с нового учебного года планируется запуск совместной магистерской образовательной программы «Лидеры научно-технического образования» с научно-технологическим университетом «Сириус». Программа будет реализовываться по направлению «Педагогическое образование». Инициатива направлена на развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования и повышение уровня профессиональной подготовки педагогических кадров.

Еще одним важным направлением станет реализация Абай университетом совместно с Академией Комитета национальной безопасности Республики Казахстан образовательных программ «6B03124 – Политология и национальная безопасность» и «6B02217 – Религиоведение и национальная безопасность». В рамках данных программ 88 курсантов получат возможность получить высшее образование и приобрести необходимые профессиональные компетенции в сфере национальной безопасности.

Реализация данных инициатив направлена на адаптацию содержания образования к потребностям рынка труда, подготовку квалифицированных кадров в сфере цифровых и новых технологий, а также расширение международного и межведомственного сотрудничества.