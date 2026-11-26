В Карагандинском техническом университете имени Абылкаса Сагинова казахстанские и зарубежные ученые обсудили, как применять искусственный интеллект в преподавании и обучении студентов. В центре внимания были задачи цифровой трансформации вузов, новые подходы к подготовке специалистов и перспективы совместных исследований в сфере образовательных технологий.

К организации международного вебинара «Переосмысление высшего образования: ИИ, инновации и будущее преподавания и обучения» подключился профессор Китайского университета Гонконга (CUHK) Фан Синг Хунг. Он находится в Караганде с академическим визитом в рамках программы Министерства науки и высшего образования РК по привлечению зарубежных ученых. Программа помогает казахстанским вузам привлекать международных экспертов к обмену опытом и развивать научные связи с зарубежными университетами.

С ключевым докладом «AI + Education» выступил профессор CUHK Кам Фай Вонг. Он представил подходы к применению искусственного интеллекта в образовании. В дискуссии также выступили профессор Китайского народного университета и приглашенный исследователь Массачусетского технологического института Цзинь Лю, профессор Амир Мосави, доктор Брендан Дюпре и директор Института цифровизации и инноваций Академии государственного управления при Президенте РК Мурат Кожанов.

К обсуждению присоединились преподаватели и исследователи из Казахстана, Китая, Азербайджана, Венгрии и других стран. В числе участников были представители Азербайджанского технического университета, Университета Обуда, Карагандинского университета имени Е.А.Букетова, Margulan University, Университета Нархоз и других вузов. Одним из направлений дальнейшего сотрудничества участники обсудили совместные исследования по применению ИИ в учебном процессе.